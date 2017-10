¿Cómo saber que es un caballero y no un mujeriego?

Entendemos que tal vez tu historial amoroso lo hayan protagonizado suficientes patanes y mujeriegos al punto de que ya no sepas distinguir a un verdadero caballero de un patán.

Por eso, y para que puedas disfrutar al cien por ciento tu próxima relación, te diremos las cualidades que posee un verdadero caballero que te tratará como en verdad mereces:

Será también tu mejor amigo: El hombre que en verdad vale la pena y el mejor esfuerzo, es aquél que quiere escuchar todo tu día, alguien con quien puedes ir saltando en los charcos cuando llueve, que hace tonterías todo el tiempo con tal de verte reír, alguien con quien eres tú misma porque también es tu amigo.

Algunas ambiciones son las mismas: Si compartes metas a futuro con él, será más fácil y más grato que los dos se apoyen en el camino para que logren sus sueños.

Es detallista: Puede ser el hombre que llene de flores tu habitación o simplemente aquél que te da su suéter cuando esté lloviendo intentando protegerte. No importa que haga, sino la intención con la que lo hace.

No le gusta que tú pagues: Sin importar que haya sido un día en el que fueron sólo por un helado, le gustará poder invitarte algo tan simple como eso.

Se muestra cariñoso sea donde sea: No será aquél hombre que alguna vez no quiso tomarte de la mano porque no quería que lo vieran así contigo, éste, será el hombre que no pueda caminar sin sujetar tu mano.

Te da siempre tu lugar: Con sus amigos, con su familia y hasta con sus vecinos, le dará orgullo decir quién es su novia.

