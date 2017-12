¡PPK Renuncia por Dios!

Si tuviera cerca al presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (1938) le diría que renuncie ¡de una buena vez! Qué si algo de decencia le queda debería dejar el cargo sin aspavientos ni majaderías, que no les el gusto a los fujimoristas de estropearlo el día de hoy durante cinco horas que durará su vacancia. Que ingrese con su carta de renuncia en la mano. Qué sea conmovedora al pueblo, que diga, por ejemplo, que jamás le interesó el poder por el poder, que renuncia en un acto de grandeza y caballerosidad y además que se pone a derecho como cualquier ciudadano saliendo de ese “Congrezoo”.

Le diría que se dé cuenta de una buena vez que nadie en el país le cree. Que a las personas que no se dejan llevar por esos empleados del poder (así como algunos medios) que dicen que esto es un golpe de estado, que no quieren dejar sus sueldos de franeleros y sus parcelas de poder, les da asco toda la podredumbre de Odebrecht y la política peruana. Si alguna vez vendiste tu imagen como “candidato de lujo” o economista reputado o técnico y no político, ahora es el momento de rememorar esa imagen y salir del estiércol en el que te has metido.

Le recordaría que fue el producto del mal menor, que jamás la gente le creyó suficiente para darle legitimidad, que le sumaron sus votos sólo porque no querían a la hija del ex dictador. Qué además nunca le interesó lo suficiente la política sino era en términos de negocio, por eso nunca militó verdaderamente y las circunstancias y su pericia de negociante los hizo viborear durante décadas. ¡Renuncia PPK si algo de dignidad te queda! Eso sí, si no tuviste las agallas para enfrentarte al fujimorismo en este año y medio de gobierno, ahora ten suficiente carácter para obligar a tus vicepresidentes a que hagan lo mismo.

Retírale de un solo golpe el banco al fujimorismo. Ponlos contra la pared, mételes miedo carajo y que se convoquen a elecciones y vas a ver cómo la gente te va respaldar generando otros liderazgos y verás cómo tu venganza serán los votos anti fujimoristas. Si no pudiste cerrar el Congreso por vía constitucional cuando tuviste la oportunidad al apoyar hasta la muerte a tus ministros, ahora si te van a vacar por la misma vía legal y no te quejes, ahora, en el otoño de tu vida es momento para que te retires renunciando.

Le diría a PPK que si pone en perspectiva su vida lo ha logrado todo y eso es suficiente. Eres millonario (a costa de qué o de quiénes es otro tema) has sido ministro, premier y Presidente de la República. Has tocado lo más alto y de ser el hijo de un médico migrante lograste lo que has querido en tu vida. Negocia tu salida si quieres, tal vez puedas lograr que dentro de las próximas 48 horas no caigas en el fondo de la política y vayas preso porque sólo tú y tu almohada sabe que lo que has hecho durante años no es capricho o resultado del odio fujimorista. Tus negocios incompatibles no son fruto de Salaverry o Becerril, por más impresentables que sean estos, es sólo tu cosecha, así que aquí no hay espacios para el lamento y el lloriqueo así que, renuncia PPK.

Presenta el documento y retírate por la puerta grande. Dile a la gente que lo haces por el Perú, te aseguro que tendrás un sitio privilegiado en la memoria de los peruanos que te verán como el presidente que dejó el cargo sin aspavientos ni jugadas sucias, permite que, cómo dijo Gonzáles Prada, vengan arboles nuevos a dar frutos nuevos. Demuéstrales a esos inocentes jóvenes que se vestían de cuy para apoyarte que sí eres algo de lo que piensan que eres. Renuncia y vas a ver cómo te vamos a aplaudir, pero muere matando a los que están a tu lado ahí en el Congreso, así verás cómo la gente te saludará con respeto y admiración, algo que jamás lograrías si te quedas en el gobierno.

elescribidor3@hotmail.com

