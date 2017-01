No hundamos al ferry

Se anuncia con bombos y platillos la recepción del Ferry (modelo MUTAWA 203), en Isla Santa Rosa para el próximo 2 de febrero. Y esto ha provocado una serie de reacciones desde todos los frentes y para todos los gustos. Demás está decir que la mayoría de estas opiniones tienen una motivación tremendamente política partidaria. En resumen, la militancia tiñe, una vez más, el debate de un tema que debería ser tratado con seriedad, sensatez y conocimiento.

Se insiste mucho en querer saber quién es el padre de la criatura, el inventor de la pólvora, él que un día amaneció iluminado y ¡zas! nos salió con tal idea. Y vaya que hay una discusión sobre el inicio de esta historia. Qué esto se parió en la anterior gestión. Que no, esto es mérito del actual gobernador. Es un proyecto que se gestó y maduró en el gobierno central. Y saltan otros para señalar que es el Gorelor que se merece los aplausos. Incluso por encima del esfuerzo del sector privado.

Sin embargo consideramos que eso es lo menos importante, es intrascendente ante los retos que se nos viene junto a ese servicio de transporte fluvial. Calidad de puerto en Santa Rosa y hasta en Iquitos ¿Tenemos como para competir de igual a igual con Colombia y Brasil? En esa misma línea estamos ya preparándonos para la recepción de tal movimiento de pasajeros nacionales y extranjeros. Capacidad hotelera, restaurantes, transporte local, seguridad, servicios básicos, etc., estamos ya listos? No. Así de claros, contundentes y realistas. No lo estamos.

Ahora bien, que niveles de coordinación, reuniones, mesas de trabajo, planificación y qué de concreto ya tenemos como cartas ganadoras sobre, precisamente, la mesa. Las autoridades de todos los niveles ya pueden mostrarnos algo sobre el particular. Los empresarios, con la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto, nos pueden informar de lo avanzado al respecto. Tememos que estamos en pañales o, lo que sería peor, en nada de nada.

Ante esta preocupante realidad, cuando faltan poco más de 15 días para tal acontecimiento, creen ustedes que es de suma prioridad estar preguntándonos a quién le reventamos cohetes por lo del Ferry. No pues. No aprendemos la lección, seguimos en lo mismo. Arando en el agua, lanzando semillazos al sol, gastando baba y tiempo en cosas inútiles. Si hablamos de progreso pues no hagamos que se vaya al garete este navío desde su viaje inaugural. Solo les pido que recordemos aquellos vuelos de Faucett Iquitos-Cuzco-Miami. O los recientes Iquitos-Panamá de Copa. Solo dos ejemplos de que no vale alardear de estos logros si es que no se acompaña de un trabajo planificado. Solo así el Ferry llegará a buen puerto. Ojalá, decimos, ojalá.

