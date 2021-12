Su expareja la acosa y amenaza de muerte

Madre de familia se encuentra desesperada:

Hace varios años Leslie Haro hizo una denuncia sobre agresión física contra su expareja Jhon Cristian Tello en la comisaría de Punchana y ahora lo hizo ante el Ministerio Público.

Una madre de familia hizo una denuncia pública ya que no sabe qué hacer y se encuentra muy preocupada debido a que su expareja la viene acosando y exigiendo que regrese con él sino la va a matar.

Se trata de la joven Leslie Nery Haro Shapiama de 28 años quien es madre de una niña de 4 años de su primer compromiso. Ella señaló que teme por la vida de su hija y de su familia porque su expareja, Jhon Cristian Tello Correa, de 34 años, llegó hasta su casa a buscarla y amenazarle que tiene que volver con él y al escuchar como respuesta un “no”, el sujeto se enfureció y pateo la puerta, hasta rompió la ventana de vidrio sin importarle los cortes que se hizo en la mano.

“Ya no sé qué hacer, estoy muy preocupada, no puedo estar tranquila, temo que en cualquier momento ese hombre va a venir a matarme, yo hice varias veces la denuncia pero hasta ahora las autoridades no hacen nada. Quiero garantías para mi vida y la de mi familia, ese hombre está enfermo y loco, se ha obsesionado conmigo a pesar que la relación terminó hace 9 años, él sigue buscándome y siguiéndome a todos lados. Actualmente tengo una pareja y a él también lo amenaza, no sé qué está esperando la policía para que lo detenga, quizás quieren verme muerta como una víctima más de feminicidio”, sostuvo la madre de familia.

Leslie Haro dijo que cuando mantuvo una relación con Jhon Cristian Tello, la agredió varias veces y la celaba, “Yo no podía estar con ese hombre y no iba estar de miedo o escondiéndose todo el tiempo, por eso decidí ser fuerte y cortar la relación de dos años y medio”.

“Ese hombre ha matado a un perro, le apuñaló miles de veces, está completamente desquiciado. Hace dos días intentó secuestrarme, me dice que me ama, pero yo no regresaré con él porque es un enfermo cuando terminamos la relación me amenazó que me iba a matar, hasta me dijo que prefiere disecarme y mantenerme junto a él, siempre recuerdo sus palabras: “Si no eres mías no serás de nadie, prefiero disecarte y estar siempre juntos”. Yo estoy segura que aquella vez él estaba dispuesto a disecarme porque tenía todo preparado, formol, cuchillo, parafina y otras cosas, tan solo recordar me asusta y temo por la vida de mi hija”, manifestó la joven madre.