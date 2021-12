Lamentan que candidatos al GOREL no asistieron a foro

Niños y adolescentes

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes repudiaron la actitud de los militantes del MIL al atacar al periodista Luis Chanamé y consideraron una falta de respeto a la organización, sobre todo un mal ejemplo.

Los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, lamentaron que los candidatos al gobierno regional no hayan acudido al foro por el acuerdo de la gobernabilidad, dónde esperaban sus propuestas en cómo combatir la anemia, desnutrición, embarazo en adolescentes, trata de personas.

El joven Jorge Ramírez, Coordinador del Foro por el Acuerdo a la Gobernabilidad indicó que invitaron a los 17 candidatos al gobierno regional y habían aceptado participar de este evento pero solo asistieron 3, Lula Vásquez de Fuerza Popular, Elisban Ochoa de Restauración Nacional y René Chávez del MIL.

“Es muy lamentable que los candidatos no hayan asistido a esta actividad y con eso demuestran que no tienen ningún interés de por medio por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Loreto. No les importa la problemática que existe y tampoco presentar sus propuestas a estas organizaciones de niños. Pero después salen a abrazar a los niños y llenarle de besos, ahí se ve la hipocresía”, manifestó.