Hace 13 años no sé nada de mi expareja

Jhon Cristian Tello se defiende:

El joven Jhon Tello indicó que va a tomar acciones legales contra Leslie Haro por acusarlo de asesino de un perro, de agredir a sus padres y sobre todo que insinuó que consume drogas.

Jhon Cristian Tello Correa, de 34 años, quien fue acusado por su expareja Leslie Nery Haro Shapiama de 28 de estar acosándola y amenazarla de muerte, salió a defenderse y declarar que nada es cierto, que la joven está mal de la cabeza ya que desde hace años él no sabe nada de ella.

Además Tello Correa sostuvo que desde hace 13 años rompió todo vínculo con ella porque su relación terminó mal.

“Yo tengo una hermosa familia, una esposa y dos hijos, yo estoy feliz y ni siquiera me acuerdo de la señora Leslie Haro, al parecer la asesoraron mal, no sé qué quiere lograr con todo esto. Ella está mal de la cabeza y necesita apoyo”, manifestó Jhon Tello.

Así mismo el padre de familia señaló que cuando estaba con la señora Leslie Haro, ella se volvía loca y lo celaba, entraba en un trance donde se auto agredía y rompía sus cosas.

El joven aseguró que no la escribe ni mucho menos la llama ya que no se acuerda de ella y que hace dos semanas llegó a Iquitos ya que se encontraba fuera. “Yo tengo la prueba que no estuve en Iquitos, no estuve merodeando su casa y mucho menos la estoy siguiendo, ella debe entender que yo tengo una hermosa familia y por todas las cosas que dijo simplemente voy a tomar medidas legales porque no puede salir y acusarme de tantas cosas, tiene que tener pruebas”, mencionó.

Ante todo espera que su expareja siga un tratamiento psicológico porque está mal de la cabeza e idea cosas. “Espero que se trate por su bien, hace tiempo que no sé nada de ella sobre todo sé que tiene una niña, por el bien de ella debe mejorarse”. Finalizó.