JHODERNET – 04 Julio 2018

¿Aberración política?

Es inaudito lo que dijo la congresista Patricia Donayre. Ella declaró que un eventual acuerdo entre las bancadas de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular sería una aberración política. Ella no puede decir eso pues ha sido fujimorista, ha llegado con los votos fujimoristas al Congreso. Sería mejor que la congresista se callera en todos los idiomas y no dijera nada contra sus antiguos compañeros y mentores. Mejor seria que tuviera la boca cerrada y sin atacar a los que le llevaron al poder legislativo.

No a la ruta frustrada

Esperamos que la reciente ruta abierta hacia el Cusco no sea una ruta frustrada, como ha ocurrido otras veces con otras rutas. Esperamos que los vuelos se mantengan y que la importante conexión sea perdurable en beneficio de tantos pobladores de ambas partes del Perú. Caso contrario, de frustrarse esa ruta, se volverá a perder una gran oportunidad de conectar las Amazonía con otras latitudes. Ya ha ocurrido antes el cese de vuelos y por eso es que lanzamos nuestra voz de alerta.

Amenaza de despido

El hecho de que 127 trabajadores serán despedidos del Hospital Regional de Loreto es una mala noticia. Indica que no hay presupuesto y si no hay presupuesto es que no se han hecho las gestiones pertinentes. Con esos despidos dicho nosocomio se quedará sin personal para atender la demanda de todos los días. El hospital podría quedar en silencio y en desolación. Sería mejor que no se despidiera a nadie para que la atención a los usuarios no se resienta.

La moda del desalojo

El desalojo de invasores se ha convertido en una moda en la ciudad de Iquitos. Cada cierto tiempo, ante la acción de personas que invaden terrenos, las fuerzas del orden, ayudado por matones a sueldo, realizan verdaderos vandalismos para desalojar a los invasores. Las autoridades deben intervenir para que esos desalojos se hagan sin la intervención de la violencia. Creemos que se puede hacer las cosas de otra manera, sin apelar al odio, la violencia y el vandalismo.

En la inauguración de importante obra

Esperamos que la entrega del hospital Santa Gema en Yurimaguas no sea el inicio de una serie de denuncias como ha ocurrido otras veces. Esperamos que la inauguración de esa obra importante sea el inicio de otra era en el rubro de la atención a tantas personas de uno y otro sexo. Esperamos que no aparezcan de pronto las denuncias sobre deficiencias en la obra y en la compra de equipos. Esperamos que las cosas vayan por buen camino. Esperamos, nada más.

Campañas públicas

Nos parece acertado que la Sunarp realice campañas públicas para la regularización de documentos y propiedades de parte de los señores usuarios. Es una manera de legalizar esos documentos y esas propiedades de tanta gente que no tiene acceso a la atención de parte de ese organismo. Esas campañas públicas, como la de Requena, son una buen oportunidad para realizar gestiones importantes que beneficiará a muchos pobladores. Esperamos que continúen esas campañas públicas en los próximos meses.

Exigencia de justicia

El vuelco que ha dado el caso Tessy López ha permitido que familiares, amigos y vecinos de Alexander Peña salgan a pedir justicia, aduciendo que el citado es inocente. Las cosas se han complicado y ahora hay dos supuestos culpables. La policía debería acelerar su trabajo pues no puede acusar impunemente a un inocente. Se trata de encontrar al verdadero culpable de ese horrendo asesinato. Se trata, también, de que la memoria de la fallecida queda en paz.

Que debata con Karina Calmet

La congresista Patricia Donayre, hoy que se ha pasado al bando opuesto al fujimorismo, donde antes se movía como tucunaré en el agua, debería propiciar un debate con la actriz Karina Calmet, quien postula a una regiduría en Lima por Fuerza Popular. ¿Digan si no sería un debate interesante? Nosotros creemos que sí y que le den la posibilidad a la representante por Loreto de elegir un canal iquiteño para el debate. Sería imperdible.