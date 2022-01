EXIGEN A MAYNAS VEREDA PEATONAL

Pobladores del caserío 8 de Octubre:

Los moradores del caserío 8 de Octubre llegaron a la municipalidad de Maynas con cartelones exigiendo que la autoridad cumpla con su promesa.

Pobladores del caserío 8 de Octubre, del río Nanay llegaron hasta la plaza 28 de Julio para iniciar una protesta y exigir a la alcaldesa de Maynas, Adela Jiménez, que cumpla su promesa con la construcción de veredas peatonales en su zona.

Más de 100 personas se dirigieron hasta el frontis de la municipalidad de Maynas para tratar de dialogar con la alcaldesa y al fin y al cabo les dé una solución a este problema.

Según los moradores contaron que desde hace años la alcaldesa les prometió la vereda peatonal pero uno de los funcionarios les comunicó que no se iba a dar esa obra ya que la municipalidad de Maynas no tenía presupuesto.

“Desde hace 8 años nos vienen prometiendo que ya van a construir nuestra vereda peatonal y ahora nos dice un funcionario que no se hará nada porque la municipalidad no tiene dinero, y nosotros cómo quedamos. Somos más de 100 familias que vivimos en una zona terrible, cada vez que llueve no se puede caminar y se convierte en un lodazal. Exigimos que la alcaldesa cumpla su promesa”, sostuvo uno de los dirigentes.