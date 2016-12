¿Qué alimentos debes consumir después de hacer ejercicio?

En ocasiones se tiene la creencia que para bajar de peso es suficiente comenzar a hacer una rutina de ejercicio constante o inscribirse al gimnasio, y es verdad que esto es de gran ayuda. Sin embargo, también se requieren cambios en la alimentación. Cuando comienzas a hacer ejercicio tu cuerpo va a necesitar más nutrientes de los que requería cuando no lo hacías, además de que tu alimentación deberá ser más balanceada, para que puedas alcanzar los objetivos deseados, pero no sólo eso también es importante lo que comes después de hacer ejercicio.

Es común que después de ir al gimnasio sientas más hambre de lo normal, pues acabas de quemar calorías, pero ¿qué se debe comer para no recuperarlas? A continuación te lo decimos:

Carbohidratos

Los carbohidratos te ayudarán a que los tejidos de tu cuerpo se recuperen de mejor manera, a que tus músculos sean más fuertes y a recuperar las reservas agotadas de glucógeno. Sin embargo, debes optar por aquellos carbohidratos que te aporten fibra y sean nutritivos. Un poco de yogurt con granola es una excelente opción.

Frutos rojos

Los frutos rojos como las fresas y los arándanos no pueden faltar en tu dieta para después de entrenar. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Circulation: Journal of the American Heart Association, el consumo de frutos como las fresas y arándanos, reduce el riesgo de ataque cardíaco. Además, contienen una alta cantidad de fibra, te ayudan a sentirte satisfecho por más tiempo y evitar los antojos, y aportan pocas calorías.

Chía

La chía es una de las semillas comestibles más nutritivas, ya que tiene grandes niveles de vitaminas, fibra, minerales, antioxidante y ácidos grasos omega 3 y 6. Puedes mezclarla con un poco de agua o bien agregarla al yogur.

Proteínas

Este es uno de los nutrientes que necesita tu cuerpo para tener un adecuado rendimiento físico, ya que es la encargada del crecimiento, mantenimiento y reparación de los músculos. Una buena fuente de proteína es el yogurt griego ya que contiene gran cantidad de proteína y tiene una textura más espesa para lograr que te sientas satisfecho por más tiempo.

