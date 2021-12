VIH –Sida sigue aumentando

Silvia Barbarán:}

Silvia Barbarán sostuvo que hace unos días estuvieron en la zona baja de Belén realizando las pruebas de descarte de VIH –Sida a los pobladores donde hubo mucha aceptación y sobre todo se brindó información.

La presidenta de Lazos de Vida, Silvia Barbarán Mafaldo indicó que lamentablemente los casos de VIH –Sida siguen aumentando en nuestra región y sobre todo los que tienen esta enfermedad son jóvenes.

“El VIH–Sida se viene incrementando en Iquitos sobre todo entre los jóvenes, realmente es muy lamentable. Es lamentable que hasta ahora, pese a todo lo se viene haciendo los jóvenes no toman conciencia, es importante el uso de condón, para prevenir esta enfermedades y otras de transmisión sexual”, manifestó.

Silvia Barbarán dijo que ante las cifras no hay tiempo que perder y por ello vienen realizando descartes de VIH –Sida en varios puntos de la ciudad y los asentamientos humanos.

También mencionó que muchas veces en las pruebas de descarte algunas personas dieron positivo y tuvieron que brindarle charlas y que pasos debe seguir ya que a muchos les toma por sorpresa tener esta enfermedad.

“Tenemos que seguir trabajando, no hay otra salida que redoblar esfuerzos para hacer que la población se entere de los riesgos que corre al contraer esta enfermedad, ya estamos en tiempos modernos y no nos debe ganar el VIH – Sida. Todos unidos podemos disminuir las estadísticas y sobre todo informar a nuestros jóvenes, que estos temas no sean un tabú en las escuelas”, Finalizó. Barbarán.