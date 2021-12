Gresca entre Luis Chamamé y militantes del MIL

Cuando terminó el foro de NNAJ

El periodista Luis Chanamé al salir lastimado producto de esta agresión, fue a poner su denuncia contra los sujetos.

El periodista Luis Chanamé Orbe fue agredido por un grupo de militantes del MIL, cuando había terminado de entrevistar al candidato al gobierno regional de esa agrupación, René Chávez.

Le propinaron varios golpes al periodista y uno de ellos provocó un corte que hizo que saliera sangre de una parte del rostro. Una militante del MIL que se encontraba en el lugar aseguró que el periodista no solo hizo preguntas sino que señalaba que el MIL había destruido árboles en la Av. Quiñones, lo que molestó a algunos militantes.

El periodista Chanamé señaló que todo esto se dio simplemente porque hizo preguntas incómodas al candidato sobre el árbol de mamey y de la gestión del gobernador regional Fernando Meléndez.

“El candidato René Chávez me respondió las preguntas que le hice y sobre todo dijo que los del MIL no tienen nada que ver con el tema del árbol de mamey y eso fue todo pero al parecer a sus militantes le molestó y cuando me aparté vinieron contra mí varios hombres y me agredieron, mi hijo al ver este ataque se metió queriendo defenderme pero yo no iba a permitir que uno de esos sujetos que actuaron como delincuentes lastimen a mi hijo. Esa actitud de esos señores dejan mal parado al candidato Chávez. Terminaron con romperme la ceja y esa agresión fue delante de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo el periodista.

Esto escribió Warren Pérez en Facebook

Desde Iquitos… Ironías de la vida… Este personaje, ex tombo, de oficina, trabajó en las oficinas de RRPP de la PNP de Iquitos se llama Lucho Chanamé Orbe, hoy recibe dosis de su propia maldad. Le sacaron la mugre y creo que bien merecido lo tiene. Recuerdo, hace años a mi me agredió en el hospital de apoyo Iquitos cuando entrevistaba al profesor Pepe Barletti sobre una agresión al indicado profesor, lucho me agredió, me injurió, públicamente dijo que soy un agente encubierto del SIN (servicio de inteligencia nacional) y así en varias oportunidades este miserable me difamaba en la radio aduciendo que era este o el otro, era la comidilla. Hoy le hicieron saborear el sabor de su propia sangre así como yo saboree el mío, en esa oportunidad. El destino te hace pagar, acá mismo, lo que haces. (el chimi)