Trabajadores del HRL

Los trabajadores esperan para hoy una respuesta del gobernador y del director del hospital regional, si no hay nada, acataran su paro de 24 horas.

Ante el anuncio de un paro de 24 horas por el despido masivo de 127 trabajadores del hospital regional de Loreto, la secretaria del sindicato de dicho nosocomio, María Luz Rodríguez indicó que dieron dos días de tregua al gobernador regional Fernando Meléndez y al director del hospital Percy Rojas para que se resuelvan este problema.

“Hemos dado dos días de tregua a nuestras autoridades para que solucionen este problema que está preocupando a nuestros compañeros, ya que con este anuncio de falta de presupuesto se estaría perjudicando a 127 trabajadores que quedarían en la calle”, sostuvo Rodríguez.

También mencionó que pasando los días de tregua y que no exista una solución, simplemente estarían tomando sus medidas de lucha y acatar el paro de 24 horas. “Si no hay solución y si no nos dan ninguna respuesta hasta hoy, entonces mañana viernes estaríamos acatando nuestro paro de 24 horas que hemos suspendido por dar una tregua al gobernador. Realmente esperamos que una respuesta positiva y no se perjudique a los trabajadores”, finalizó.