No se aceptará presiones en caso Odebrecht

Fiscal de la Nación:

La fiscalía informó el último jueves que suscribió un acuerdo con Odebrecht para obtener información y la devolución de 30 millones de soles de parte de la constructora brasileña por los presuntos sobornos en Perú entre 2005 y 2014, para adjudicarse obras públicas.

El Ministerio Público no aceptará ningún tipo de presión política en torno a las investigaciones realizadas por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó a funcionarios durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala para ganar licitaciones públicas, afirmó hoy el fiscalía der la Nación, Pablo Sánchez.

Sánchez indicó que los fiscales a cargo de la pesquisa vienen realizando un trabajo “prudente, firme y objetivo”.

Agregó que, en su momento, a medida que avancen las pesquisas, se conocerá quiénes son los funcionarios y autoridades de los tres anteriores gobiernos que se encuentran implicados en el caso, y reafirmó que él desconoce dicha información.

“Eso en su momento se sabrá, pero yo no tengo los nombres. No miento, digo la verdad. Hay que esperar que la investigación avance. Es una investigación firme y segura. En su momento se sabrá todo (…) No hay ninguna presión política, no la vamos a aceptar”, manifestó en comunicación con la agencia Andina.

El fiscal de la Nación también aseguró que si la Comisión Lava Jato del Congreso decide convocarlo, él acudirá para exponer el trabajo de su institución.

“Si me invitan, voy a ir. Hemos avanzado bastante con los fiscales a cargo de la investigación”, refirió.

