Meléndez está buscando un títere como Hermann Silva

José Gonzales:

José Gonzales contó que hay una deuda social impaga que es deber del gobierno central resolver ese tema y también hay problemas que debe solucionar el gobierno regional.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la DIRESA Loreto, José Gonzales indicó que los trabajadores no están de acuerdo con el desempeño del Director de la DIRESA, “En ninguna parte de la región lo quieren, nadie se siente identificado con él. El malestar es de todos y el gobernador sabe muy bien no ahora sino desde hace 8 meses atrás, él no hace nada porque no hay un interés de su parte. El gobernador hace odios sordos”, señaló.

También dijo que a estas alturas y por la presión el gobernador regional sí quiere cambiar al director pero no encuentra a un Hermann Silva más que le sirva como director, porque él solo firma y el que maneja la DIRESA es el gobernador. “Fernando Meléndez está buscando a un títere como Hermann Silva, donde él solo firma todo lo que le ordena la autoridad regional pero hasta ahora no lo encuentra”, expresó.

Gonzales precisó el director de Salud te pinta que todo está bien en este sector y nos saca estadísticas que son falsas, no hay medicinas para la población, no hay hospitales equipados, hay tantas falencias en el sector salud.

El dirigente denunció que hay una trabajadora, Jerelyn Pizarro, esposa del Director de Salud Ambiental que está laborando hace 8 meses en el Centro de Salud de San Antonio y ya está con todos sus beneficios tremendamente favorables, en cambio hay trabajadores que están luchando desde hace 10, 15 años para contar con dicho beneficio y hasta ahora nada. “Ella por ser la esposa del director de salud Ambiental ya tiene esos beneficios laborales, una cachetada para los que venimos luchando desde hace muchos años para obtener este provecho”, finalizó.

(Visited 9 times, 9 visits today)