INDIGNADA CON PUNCHANA POR DAR LICENCIA A HOSPEDAJE PANTOJA

Silvia Arbildo:

Silvia Arbildo señaló que vienen trabajando de la mano con la fiscalía y la Demuna de Punchana sobre la trata de personas y violencia contra la mujer, pero le parece mal que se haya dado la licencia otra vez a ese local.

Indigna y nos molesta la respuesta que ha dado el municipio de Punchana al dar licencia otra vez al hospedaje Pantoja y que hoy esté atendiendo normal como si no hubiera pasado nada, así indicó la Coordinadora de la Red de Prevención Contra la Violencia a la Mujer, Silvia Arbildo Ruiz en ProyContra Matinal.

“Hemos sabido que en el hospedaje Pantoja la policía de trata a intervenido a ese local donde encontraron a varias menores de edad con alcohol, drogas y con mayores de edad, y se hizo un informe al municipio de Punchana para que ellos tomen las medidas correctivas administrativas, pero al parecer no hicieron nada de eso, ahora nos enteramos que ese hospedaje ha reabierto sus puertas con la venia de la municipalidad”, manifestó.

Reiteró que Punchana por su ubicación se convierte en una pieza importante de la lucha contra la trata y es el distrito que más hospedaje tiene, “Duele que un municipio que tiene a un hombre de leyes que es el alcalde de Punchana tome una decisión tan tibia, blanda y tan escandalosa. Punchana no es solo un lugar del principal puerto ya que hay puertos clandestinos que utilizan para sacar a las menores y la municipalidad no hace nada por proteger a nuestros niños”, expresó.

Así mismo dijo que en los gobiernos locales no hay tanta inversión sobre estos temas de la Demuna. Resaltó que no hay articulación de los funcionarios y dieron la renovación de la licencia al hospedaje Pantoja. “Se nota claramente que no articulan, no están sensibilizados y no les importa los niños, este municipio debe retomar el tema y hacer lo que realmente le corresponde por defender a la infancia y no estar defendiendo a los empresarios”, finalizó.

