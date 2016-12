EL LÍO EN EL SUTEP ES POR LA PLATA      

Alberto Angulo:

De esos grupos de dirigentes tanto Cesar Coral como Acker Sima y Rafael Flores no se puede esperar nada porque solo ven sus intereses personales.

Sobre el tema de los enfrentamientos que hay en el SUTEP y que existe a la fecha dos dirigentes, el Secretario General del Sindicato de Docentes de la Zona Rural de la región Loreto, Alberto Angulo Mondragón indicó que le da pena y vergüenza ajena lo que está pasando. Además dijo que el SUTEP es uno solo y solo se divide.

El profesor señaló que todo este lío se debe a los intereses y la dominación política, “Todos sabemos que este lío es por los intereses de la plata y la dominación política. Tanto Cesar Coral como Rafael Flores y Acker Sima se desesperan por el poder, cada cual sabe de qué pie cojean, se conocen muy bien, ambos alguna vez estaban juntos y comían del mismo plato, pero el hambre del poder ya les carcomió”, manifestó.

Angulo sostuvo que varios maestros no acudieron a votar porque no estaban de acuerdo con estas elecciones y les inscribieron sin consultarlos. “Ese grupo siempre da muy mala imagen al magisterio, al pueblo en general y a la gestión pública con respecto a educación. No se espera nada de los que podrían asumir el cargo, porque la educación rural en particular en el cual trabajo y de la misma manera lo hacen la mayoría de docentes en Loreto, no abrirá el acercamiento de las brechas de diferencias con respecto a la ciudad”, finalizó.

