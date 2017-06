Una de los modos de hacer narrativa son los diarios. No los clásicos diarios de personas o famosos que reflexionan y anotan circunstancias de su vida diaria, no, me refiero a los de trabajar la ficción a través de ellos. Los diarios de Franz Kafka es uno de los más interesantes o el de Ana Frank para citar algunos. Recuerdo que en la primera novela que publiqué en una de las partes de ella se introducía unos diarios y las apostillas eran que era una autobiografía de mi parte, nada más alejado de la realidad. Era una voz más propia del personaje, es que el diario te da esa licencia de sumergirte en la soledad e intimidad del personaje. Me viene a la memoria algún cuento de Alfredo Bryce donde abordaba el relato a través de un diario. En estos días estivales de primavera me empapé en “Diario de un mal año” de J. M. Coetzee, una gran novela desde el punto de vista formal y de contenido. El protagonista escribe unos ensayos para una publicación y para ello acude a los servicios de una secretaria. En los ensayos (que también es una forma de abordar el relato) aborda diferentes temas de actualidad y, paralelamente, narra la relación con su secretaria y el novio de esta. Desde lo formal, lo hace en una misma página dando la grata sensación de una ruptura de tiempo y ritmo de la novela a contrapunto. Así se digiere mejor los metafísicos ensayos para cualquier lector o lectora. También por esos días leía el lúcido libro de Enrique Vela- Matas “Dietario voluble”. Me parece que este escritor español es uno de los que más reflexiona sobre el fondo y en la forma de la novela en estos tiempos desnortados. Su formación humanista es descomunal dotándola de equilibrio a su acerada prosa. Lo interesante como Coetzee, Vila Matas reinventa el relato través de estos diarios, crea al protagonista confundiéndolo con él, ese despiste a posta es un gran mérito. Es uno de los escritores más sobresalientes y atrevidos que he leído en estos tiempos. Aprovecha de los diarios para dar una vuelta de tuerca a la ficción.

