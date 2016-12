¿Cuál es el mejor ejercicio para ti de acuerdo a tu forma de ser?

¿Has intentado hacer ejercicio por todos los medios, pero terminas postergándolo porque no has encontrado uno que te apasione? Tal vez no has sabido elegir el ejercicio correcto para ti. A continuación te decimos cuál es el ejercicio que va mejor contigo de acuerdo a tu personalidad.

Si eres más metódica

Si eres una persona ordenada y amante de la rutina, entonces la opción perfecta para ti es tomar clases con un instructor, que te brinde una metodología que te ayude a realizar mejor tu ejercicio. Algunas buenas opciones son el box, el baile o el pilates.

Si tienes mucha energía

Si eres de las mujeres que no se pueden estar quietas ni cinco minutos y te aburres súper rápido, puedes optar por ejercicios que te demanden un gran esfuerzo físico como el crossfit, zumba o pole dance, que te dejarán exhausta y más feliz que nunca al terminar la rutina.

Si eres más tranquila

Si tu personalidad es más tranquila y relajada, entonces debes optar por un ejercicio que no sea tan fuerte, pero que te mantenga activa. La natación, el yoga y el pilates pueden ser excelentes opciones.

Si eres más extrema

Si tienes un alma libre y aventurera, te encanta la adrenalina y un gimnasio no es suficiente para ti. Puedes probar un deporte extremo, como la bicicleta de montaña, escalar, rappel y otros deportes que te mantengan en movimiento y llena de adrenalina.

