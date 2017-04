Soy una piedra en el zapato de los hermanos Meléndez

Carmen Núñez:

El congresista Jorge Meléndez, me llamo y me dijo, así molesto, que qué estoy haciendo, que tal vez estoy en una isla sola y que estoy poniendo a quien quiero. Sin acordarse de que él me alcanzó la relación de su gente y yo muy respetuosa, mira ah, le acepté, en fin porque era el congresista, no.

A raíz de una serie de denuncias contra la prefecta de la región Loreto, Carmen Núñez, ProyContra buscó conversar con ella sobre las causas y origen de esto que salió en varios medios. Finalmente, logramos ubicar a la autoridad política regional, quién se encuentra en Lima, precisamente cumpliendo una agenda propia de sus funciones. Vía teléfono aceptó conversar con nosotros y mostró su malestar e incomodidad por el momento que viene atravesando su relación como autoridades con el Gobernador Fernando Meléndez y su hermano el congresista Jorge Meléndez. En las próximas líneas ustedes podrán enterarse y conocer alguno de los entretelones de esta tirante y encarnizada pugna por tener el poder en esta región. Esta es la primera parte de este extenso diálogo con la prefecta que no se calla nada. Absolutamente nada.

Prefecta, sobre las observaciones de los hermanos (Fernando y Jorge) Meléndez Celis a su gestión. ¿Qué opinión le merecen estas actitudes del gobernador y de su hermano el congresista?

Tú sabes, que cuando uno quiere poner en orden las cosas siempre vamos a tener enemigos, los primeros que impidan la situación de orden en nuestra región. Son los que nos apuntan con el dedo y son los que nos quieren sacar del camino. Yo soy una piedra en el camino ahorita, una piedra en el zapato. Ellos pensaron que yo pudiera ser una prefecta maniquí. Que puedan manejarme, que tenga que hacer lo que ellos dicen. Y no es así, perfectamente sé cuáles son mis funciones.

Usted confirmaría lo que es un secreto a voces que tanto el gobernador Fernando Meléndez, como su hermano el congresista Jorge Meléndez, hacen alarde de su cercanía y amistad con el presidente (Kuczynski) para querer justamente manejar la región.

Hay cosas que el presidente desconoce de ellos, no. No como nosotros que somos propiamente del lugar, que aquí vivimos. Principalmente yo soy loretana, no soy de otro lugar, soy loretana de pura cepa. Estoy por cumplir 49 años de vida, casi medio siglo de vida. Así que aquí no van a venir a utilizar el poder para que nos tengan que callar la boca. Eso no lo vamos a permitir. Yo he sido invitada al partido porque yo soy una persona limpia y transparente y he querido contribuir con este gobierno, y lo estoy haciendo.

Que cosa cree que desde la prefectura puede manejarse o aportar para el gobierno nacional, para que ellos quieran poner a alguien en su lugar.

Lo primero, y lo digo públicamente, es que yo no he aceptado la propuesta de ellos para (colocar) autoridades. Aunque en un inicio, te confieso, que lo mío es un cargo político, a mí me da la confianza el presidente de la república y yo también tengo que dar la confianza a la gente que trabajó para él, no, o la gente que el pueblo decide. No para que alguien venga y me diga: “esto quiero que sea”. Porque, primeramente tiene que tener el perfil y lo otro es que la población lo avale. Yo he sido candidata al congreso, he recorrido varias provincias de la región y tengo mis bases, porque después de Jorge (Meléndez) fui la más votada. Entonces cuando me nombran a mi Prefecta de la región, me encargan reorganizar todas las subprefecturas…

¿Usted es propuesta directamente de Lima para el cargo de prefecta?

Yo estuve en Lima durante cuatro meses para que al final me designaran, porque antes iba a estar otra persona, pero al final no acepto. No le convenía. Yo tengo una proyección política. Ustedes me conocen como política, pero por este cargo sé que podía hacer justicia por mi pueblo. Fiscalizar y supervisar todas, pero todas las acciones de los sectores, instituciones y programas sociales del Estado…

Justamente ese cargo político y la representación directa del presidente de la república, ha permitido que usted pueda hacer llegar información de todos estos cuestionamientos, denuncias y cómo se están haciendo y manejando las cosas en la región. ¿Cree que eso ha molestado a los hermanos Meléndez Celis, concretamente al gobernador?

Si. Si, y lo digo así abiertamente. Porque mira, he comenzado a hacer llegar sobre una serie de denuncias que llegan a mi despacho, como por ejemplo lo de Enapu, que han cambiado a la cabeza, incluso, yo le hice saber al ministro de Transportes Martín Vizcarra. Lo otro es este proyecto del Ferri que no estaba bien revisado, no. Que no caigamos en minas que nos ha dejado el anterior gobierno y eso no es lo que queremos para nuestro presidente (Kuczynski). Cosas así. Pero la pelea básica es por las autoridades políticas. El congresista Jorge Meléndez, me llamo y me dijo, así molesto, que qué estoy haciendo, que tal vez estoy en una isla sola y que estoy poniendo a quien quiero. Sin acordarse de que él me alcanzó la relación de su gente y yo muy respetuosa, mira ah, le acepté, en fin porque era el congresista, no. Y le dije, entonces yo solo voy a decidir en este, este y este. Pero hay directivas desde el ministerio del Interior que todos se someten a una evaluación y pasan por un filtro, hasta yo pase por eso, te investigan de años para que no salgan con alguna sorpresa luego, y su gente no pasó, habían muchos hasta con denuncias de peculado, antecedentes, entonces yo no puedo ir contra el presidente. Y ni siquiera me llama y me dice, Carmen vamos conversando. La bronca viene de eso.

Según lo que usted nos está manifestando es que ha habido personas propuestas por el congresista Meléndez que no superaron el filtro y fueron observados en el ministerio del Interior.

Yo he presentado la propuesta pero como responsable yo he recibido los jalones de oreja, porque ante el ministerio yo soy la que propone, “Que clase de gente estas proponiendo”, te das cuenta, yo soy la responsable, yo presenté el documento con la relación de personas propuestas para subprefectruras provinciales y distritales para Loreto. Ahí no está la firma de nadie, la que al final paga “pato” soy yo como titular. Los prefectos somos los únicos responsables.

Por todo lo que nos está diciendo, usted considera que los hermanos Meléndez Celis le han querido dejar mal, le ha querido “embarrar”…

Sí. Mira, hay una propuesta que yo no he querido aceptar de San Pablo (distrito de Ramón Castilla – bajo Amazonas) donde han hablado de vouchers, que yo cobro cupos, etc…

¿Esto del cobro de cupos considera usted que ha salido a raíz de todo esto… como una forma de “petardearle”?

Claro, de manchar mi imagen, no. Yo sé que han traído 700 firmas, mas esos vouchers, pero que muestren las pruebas, pues…

Usted está tranquila… no tiene miedo de estas denuncias. ¿Usted no ha cobrado cupos?

Yo no cobro cupos, yo se mi trabajo. Realmente son situaciones que buscan manchar mi imagen, no y me da risa…

¿Quién más presiona a Carmen Núñez, Jorge Meléndez o Fernando Meléndez?

Yo no siento presión. Lo que me da tanta pena son las circunstancias, de que uno apueste por trabajar contra la corrupción, no, cuando uno pone la mano sobre la llaga esta salta, no. Yo estas cosas ni siquiera le había dicho al presidente… te estoy diciendo a ti, porque para mí son cosas domésticas. Yo sé cuáles son las prioridades. Yo le dije al gobernador que a mí nadie me grita. Porque primeramente soy una dama, soy una profesional…

¿El gobernador porqué le grito… cuándo le grito…?

Cuando… Te acuerdas del caso de Saramurillo…

Ya, ya… Claro…

Yo tengo los videos, fotos… Cuándo fui y logramos la liberación de los cuatro marinos que estaban retenidos. Mira, yo nunca ventilé eso en los medios, no me gusta. Yo soy de hechos. Soy de resultados. Para que el Premier pueda irse (a Saramuro) con tranquilidad… (Continuará)

