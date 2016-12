Sí les vamos a pagar

Ewelin Arévalo sobre protesta de administrativos

Ewelin Arévalo dijo que están gestionando en el Ministerio de Educación y viendo que salga cuanto antes ese presupuesto para el pago de los trabajadores administrativos de la 037.

Sobre la protesta de los trabajadores administrativos que vienen realizando estos últimos días en el frontis de la DREL por el pago de la 037, la Directora Regional de Educación de Loreto, Ewelin Arévalo Vargas indicó que no van a poder cobrar en estos días pero que sí les van a pagar cuando entre el decreto supremo.

“Con los administrativos habíamos quedado en un compromiso que le íbamos a pagar con el poco saldo que teníamos, pero a la final no se hizo. Y ellos no entienden que debe salir del decreto, nosotros no estamos obligados a pagarles porque no teníamos en saldo porque estábamos en déficit y quisimos pagarle pero fue imposible”, expresó.

Según la directora de la DREL manifestó que los mismos administrativos inactivos que son de otro grupo fueron los que pusieron una traba y reclamaron porque íbamos a pagar al otro, por ello decidimos no hacerle y esperar que salga el decreto supremo. “La señora Marisol Del Aguila no entiende y se pone a protestar lanzándose debajo del carro. Ellos nos quieren obligar a pagarle con la plata que tenemos pero eso debe ser con el decreto supremo, solo deben esperar y ser pacientes”, finalizó.

