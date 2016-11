Punchana no mejoró en nada y sigue igual

Regidor Weseslao Vásquez:

Weseslao Vásquez le aconsejó a la autoridad edil de Punchana que necesita mayor concentración, dialogo y acercamiento con el pueblo.

El regidor de la Municipalidad de Punchana, Weseslao Vásquez indicó que hasta ahora no ve cambios en la gestión del alcalde Euler Hernández y que no está cumpliendo con todo lo que ofreció a los pobladores que confiaron en él. Además le puso de nota 05 ya que ve que en dos años no se hizo nada.

“Quizás para los funcionarios y para el mismo alcalde hay cambios positivos, pero para los vecinos de Punchana todo está igual que la anterior gestión. Todos queremos que se mejore el distrito, pero lamentablemente todo está como antes, no se mejoró en nada. Se mantiene en la misma forma que la anterior gestión”, expresó.

Vásquez dijo que los Punchaninos quieren que se realice las propuestas que se dio en campaña, “Ya estamos a 2 años de gestión y hasta ahora no se visualiza las promesas que se hizo el alcalde. No tenemos una biblioteca municipal porque no hay un interés de parte de todos. Que la biblioteca se encuentre en un frigorífico está mal, se debería sacar los libros de ahí y que los funcionarios den prioridad a este tema ya que hay tantos niños que quieren leer porque aman la lectura”, declaró.

Sobre la fiesta patronal de La Purísima el regidor sostuvo que el alcalde está gastando mucho dinero y para él debió priorizar el tema de la biblioteca municipal.

