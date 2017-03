PSICOLOGAS DE DEVIDA INDICARON SU LABOR EN LA PREVENCION DE DROGAS

Jenny Salinas y Lila Potenciano afirmaron que su consumo ahora se da desde la niñez

Las psicólogas Jenny Salinas y Lila Potenciano hablaron de la labor de DEVIDA en la prevención de drogas y las técnicas modernas que utilizan para combatirlas hoy en día.

Jenny Salinas y Lila Potenciano afirmaron que DEVIDA trabaja de forma articulada con otros ministerios como el ministerio de educación, a través de la dirección regional de educación. “(…) son ellos quienes focalizan a las instituciones educativas, y nosotros realizamos lo que es la capacitación a los docentes, coordinamos con los directores para tener un trabajo de prevención directamente con los estudiantes”.

Asimismo indicaron que el inicio del consumo de drogas ya no se da solo en la adolescencia y adultez, sino también en la parte de la niñez, y que existen métodos más adecuados para este tipo de casos. “El consumo de drogas ya no se da solo en la adolescencia sino también desde la niñez (…) No se trata de decir solo no lo hagas, sino de potenciar sus habilidades para que ellos mismos sean capaces de decir no”.

Finalmente las psicólogas de DEVIDA explicaron que existe otro eje que va hacia el desarrollo alternativo, dirigido a las zonas fuera de la ciudad de Iquitos. “Ahí es donde nosotros visitamos las comunidades que están alejadas de Iquitos. Nos contactamos con las autoridades, realizamos capacitaciones para empoderar a las personas y darles alternativas”.

