Celebraron

Si usted, amigo lector, escucha medio afónicos o roncos a los reporteros y conductores de los noticieros de radio y TV, no se preocupe. De hecho no es por cuestiones de mala salud sino por el contrario de buenos “salud” que hicieron los coleguitas. Porque de que hubo oportunidad para eso, lo hubo como para escoger. Pero lo real es que el Día del Periodista esta para celebrarlo, aunque los que están en esta profesión saben perfectamente que aquí no hay días feriados ni de descanso, porque las noticias están ahí a la vuelta de la esquina y cuando uno menos lo piense.

Tremendo bailongo

El que celebró no se sabe qué ni por qué es el alcalde de Belén Richard Vásquez, pues son varios los vecinos que se quejaron ayer por la tarde por el tremendo bullicio y la cantidad de personas cuyos vehículos cerraron el tránsito por esa calle, donde vive el también precandidato a Maynas. Realmente las imágenes que nos llegaron por el WhatsApp son más que elocuentes y corroboran lo que señalan los mortificados ciudadanos de la urba Río Mar.

Cada vez peor

Eso de que la mujer del César no solo tiene que ser sino parecer, es algo que no terminan de asimilar las autoridades. Les cuesta eso. Vean lo que hace Richard Vásquez. En Maynas hay acciones que van hacia el castaño oscuro y en el Gorelor ídem. Ojo, que no nos olvidamos de Punchana y San Juan, donde también hay perlitas y huayruros.

Mes morado

Comenzamos un nuevo mes, el décimo en el calendario y de esta manera entramos a la recta final de este 2017 que ya comienza a levantar sus manitas para moverlas en señal de despedida. Claro, faltan 90 días aun para que le digamos chau, pero en el inventario uno tiene derecho a preguntarse si a algunas autoridades les alcanzará o bastará este tiempo para hacer algo digno por sus pueblos, aunque es poco probable pues si no pudieron hacer nada en 9 meses peor en tres, mejor que se pongan en cuatro y comiencen a gatear por la puerta de escape.

Firmas a como dé lugar

Recolectar firmas para inscribir una agrupación política que luego avale la candidatura de alguien es una posibilidad que brindan las leyes de nuestros país, pero eso no significa que vas a aprovecharte de los trabajadores municipales para tú deseo de llegar si o si al Gorelor. Tampoco, tampoco, como diría Kenyi. Mínimamente el Fiscal de Turno debería pestañear ante esta denuncia que apunta con firmeza a los predios ediles de la calle Echenique, frente a una plaza cuyas obras están paralizadas y que no se sabe cuándo terminarán.

Corren las apuestas

No es por nada, pero los ciudadanos están cada vez más desconfiados, ya no solo hablan también están apostando sobre las obras y cuándo se inaugurarán. Eso de que estén “casando” apuestas para ver si el hospital Iquitos o la plaza Sargento Lores terminarán primero, simplemente es cosa de locos. Pero bueno, así están las cosas pues. Está en las autoridades despejar esas dudas.

Negligencia asesina

Cómo puede ser posible que una panadería o cualquier establecimiento pueda tener almacenado bidones de combustible en sus ambientes cerrados y en pleno centro de la ciudad. Cómo puede presentarse semejante situación que salta a la luz cuando recién hay una emergencia como un incendio, por ejemplo. Es como para decir que vivimos con verdaderas bombas de tiempo y ni nos damos cuenta.

