CADA VEZ MÁS CERCA

Los muchachos de la selección de Perú ante Ecuador escribieron una hermosa página de la historia del futbol peruano. Ganar por primera vez en la altura de Quito. Y sumar 24 puntos que nos pone en un casillero importante en la tabla de posiciones. Faltan dos partidos frente a Argentina de visita y en casa ante Colombia. El sueño es cada vez más bonito y vale la pena soñar.

TRABAJEN POR EL PUEBLO

Ayer dijimos en esta sección que lo que menos quiere la ciudadanía es tener autoridades que por pelearse entre sí no hagan nada. Y justo, la alcaldesa de Maynas, hablo al respecto e hizo un llamado al gobernador regional, para que se pongan manos a la obra y dejen de un lado el palabreo. Será posible eso. En esta misma línea estarán los alcaldes distritales. Respetarán y honrarán la confianza de la ciudadanía que les puso en el lugar que hoy ocupan. Ojalá, decimos.

ALLÁ CON LOS QUE SE DEJAN NINGUNEAR

Una explosión se registró en una embarcación fluvial de la Marina, donde resultaron tres personas heridas. La institución militar, fiel a su estilo, mantiene total hermetismo al respecto. En situaciones como estas hay un cierra puertas total a la información, pero en unas semanas harán publica la invitación para, dizque, saludarnos por el Día del Periodista, y pensar que hay coleguitas que atracan esta hipocresía castrense.

PARA QUÉ

Puedes ir a Bolivia, a España, a Indonesia, A Corea del Sur o a Júpiter o Saturno. A donde quieras o te inviten, pero si no traes nada en concreto no pasará de ser un viaje del montón, improductivo y frivolón. Podrás llenarte la boca diciendo que el mundo está a tus pies y que la humanidad toda te escuchó, pero eso queda en lo protocolar e inútil si es que no hay nada concreto. Como dirían los muchachos de hoy. “por gusto”.

ANTES LOS RATONES HOY LAS ZAPATILLAS

Preguntamos. Las ahora zapatillas trapecistas, aquellas prendas pezuñentas de todas las tallas que cuelgan de los cables de alta tensión en diferentes puntos de la ciudad, antes no provocaban cortes de electricidad como ocurre ahora. Es decir hace un año, dos, cinco, no eran un riesgo para cortos circuitos a gran escala. Porque ahora sí y hace un par de meses no. Un experto de EO que nos ilustre por favor.

UN MILAGRO

La granada encontrada, junto a dos bombas lacrimógenas, en un contenedor a las afueras del mercado Central pudo provocar una tragedia. La inquietud aún sigue siendo la misma, cómo fue a parar en un basurero este explosivo. No queremos imaginar el daño que hubiera ocasionado si este artefacto de guerra explota en pleno centro de la ciudad. Dios es grande, definitivamente.

AGUA BENDITA

Tremendo lluvión el que cayó en Iquitos desde la 1:00 de la tarde. Uno de esos reverendos aguaceros con viento. No exageramos que por momentos llovía de forma horizontal. Toda una bendición del todopoderoso como presagio de lo que iba a ocurrir unas horas después. El gran triunfo de Perú en el estadio olímpico Atahualpa de Quito.

