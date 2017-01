La responsabilidad de Claired

La sindicalista Claired Pinedo, dirigente de los trabajadores del Gobierno Regional de Loreto, preside el Comité Electoral en la CGTP. Tremenda responsabilidad de la señora Pinedo que estamos seguros la asume con seriedad y culminará con el reconocimiento de quien reemplazará en el cargo a Manuel Coronado Lino, que se va a Lima porque ya pertenece a la dirigencia nacional. Manuel Coronado ha ascendido en la CGTP y por eso deja Iquitos para alegría de unos y penita de otros. Aquí hemos discrepado frontalmente de algunas posiciones de Manuel, pero con esa misma fortaleza le deseamos toda la suerte del mundo y que tenga éxito en el reto que emprende.

Silvia Arbildo y el reto

Hablando de retos hay que apoyar las acciones que desarrollan los hombres y mujeres que trabajan para que a violencia familiar y de género disminuya en la sociedad, especialmente la iquiteña. Hay muchas mujeres que están en esa línea. Una de ellas es Silvia Arbildo, de INAGRUN, que seguro reforzará su trabajo con las últimas leyes dadas por el Poder Ejecutivo y que de alguna forma endurecen las penas contra los que ejercen violencia familiar o de género.

Bien por la seguridad

En el Asentamiento Humano “Alejandro Toledo” en Punchana se ha reabierto el puesto de seguridad ciudadana. Hace algunas semanas el reportero de Pro & Contra Noticias, Salvador Lavado, elaboró un informe donde se mostraba el abandono de ese puesto y que no cumplía la labor para la que fue colocado. El mismo Salvador ha comprobado que esa situación ha cambiado y que aparte de estar con la puerta abierta tiene personal que brinda seguridad. Así que desde aquí un reconocimiento a toda la MDP. Ojo que si la abandonan les informaremos.

Parrillada por CNI

Las personas de buena voluntad y maravillosos deseos que actualmente están al frente de C.D: Estudiantil CNI están organizando una parrillada en la esquina de Sargento Lores con Castilla de Iquitos para el domingo 22 de enero. Uno de esos deseos maravillosos es que CNI vuelva al fútbol profesional peruano y en eso todos coincidimos. Pero con toda la buena onda posible tenemos que decir que una campaña para pretender ese logro no baja de sus 800 mil dólares. Así de frías son las cifras. Las parrilladas pueden servir para recaudar unos miles y juntar a la gente en camaradería pero el grueso del dinero tiene que ser con otras gestiones. Ojo, en este diario como en la mayoría de medios de comunicación, apoyamos todas las iniciativas que tengan el propósito que retorne el fútbol profesional. Nos vemos en la parrillada el 21.

Nuevo jefe en EsSalud

Han tenido que pasar más de cinco meses para que se produzca el cambio de Jimmy Esteves, quien fue reemplazado por Percy Amador Inga en la gerencia zonal de EsSalud en Loreto. Con ello se demuestra varias cosas. Una es que el Poder Ejecutivo no está interesado en emprender una reforma en el sistema a pesar que PPK en su discurso inaugural de Fiestas Patrias dijo que sería prioridad. También demuestra que por más buena voluntad que exista mientras no se cambie la estructura EsSalud seguirá siendo un martirio para los aportantes. Decimos esto porque Jimmy Esteves fue un excelente funcionario de la entidad pero no podía hacer más. Así sucederá con Amador. Mientras tanto el asegurado seguirá sufriendo y padeciendo.

Manuelita Zagaceta pierde la paciencia

Lo que han hecho en el Gobierno Regional de Loreto con la profesora Manuela Zagaceta Vda. de Bendayán no sólo es un maltrato sino un abuso. Ella, junto con su hija Nuna, llegaron a Iquitos desde Lima -donde ambas radican- porque el arquitecto Cajusol del Gorel les dijo que las recibiría. Cuál sería la sorpresa que ya en Iquitos Cajusol comenzó “la mecida” y nunca los recibió para tratar el tema del terreno que tienen en Punchana. El prestigio de la profesora y su bondad eterna ha permitido que la profesora haga público este maltrato a través de los medios de comunicación. Pero ese estilo de la actual gestión de Meléndez se padece desde enero del 2015. Y ese estilo no va cambiar. Si la gente que está en Imagen y Protocolo se queja porque el flaco posterga sus citas con todos, hay algunos pobladores que esperan más de un mes para ser atendidos. Y con una persona así no hay protocolo ni imagen que pueda realizar un trabajo eficiente. Por eso entendemos a algunos trabajadores cuando afirman que ya no quieren hacer ni decir nada y solo esperan el fin de mes.

Homenajes a Barletti

Ahora resulta que algunos profesores afiliados al SUTEP organizan homenajes póstumos al profesor Pepe Barletti cuando en vida esos mismos sutepistas no se cansaban de lanzar insultos contra el historiador. Eso todos lo saben. Así que desde esta sección y este diario les aconsejamos que se guarden los homenajes y reconocimientos porque Barletti ya descansa en paz.

Cerramos la semana

Como esta es la última edición de esta semana no queremos despedirnos son desear “éxito” a la señora congresista Patricia Donayre Pasquel y su señora madre Lucero Pasquel en el propósito de prostituir tanto la radio como el canal de televisión que el Estado peruano les ha dado en concesión. Si creen que prostituir los medios es la misión que tienen en la tierra y eso les ha dejado como herencia Jorge Luis “Condorito” Donayre pues que sigan ese camino. Aunque sus hijos, nietos y demás familiares en algún momento les reprocharán. Hasta la próxima semana.

