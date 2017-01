Con Keiko, PPK y Toledo

¿Son tal para cual? Ella, la madre y ella, la hija. Pueden flamear las banderas de Toledo, PPK o Keiko, de acuerdo al año electoral. Madre e hija son un verdadero ejemplo para las generaciones futuras. Ambas podrían escribir un manual de cómo ser tránsfuga y no morir en el intento. Si eso hacen en política ya se entiende lo que hacen en su radio y canal de TV. La prostitución es su divisa, política se entiende. Qué tales señoras.

Plaza de la discordia

Como era de esperarse la obra en la Plaza 28 de julio que ejecuta la Municipalidad Provincial de Maynas antes de entregarse a la población ya genera discusiones. No hay que olvidar que esta obra desde que se hizo entrega del terreno tuvo problemas. Y es que parece que la MPM no tomó las precauciones del caso y fue la DDCL la que intervino para señalar que no tenía las autorizaciones debidas. Si alguien quiere recurrir a un dicho popular podría escribir: “Lo que mal comienza, mala acaba”. Y hay que agregar que los mismos funcionarios municipales, desde el gerente general hasta el gerente de obras, cada vez que la prensa les pregunta sobre la inauguración dicen una mentira en las fechas. Una recomendación: si no tienen una fecha precisa de la inauguración mejor que digan que no saben. Porque con esas mentiras la que queda mal es la Alcaldesa Adela Jimenez, a quien como es lógico todos identifican con lo bueno, malo y feo de la gestión.

Plaza de la discordia I

Con relación a la Plaza Bolognesi muy pocos saben que existe un proyecto para mejorarla y que tiene un monto de más de 4 millones de soles. La Municipalidad Provincial de Maynas ya encargó el estudio respectivo a un consultor y seguro que en los próximos días habrá novedades. No hay que olvidar que en el discurso por los 153 años de Iquitos la alcaldesa Adela Jimenez habló del tema de la remodelación de plazas. Seguro que esta remodelación generará discordia y habrá tema para rato.

Plaza de la discordia II

No sólo porque toda obra genera controversia sino porque la Plaza 28 de Julio es la que recibe y despide a las personas que llegan o dejan la ciudad de Iquitos es que la Municipalidad Provincial de Maynas debería poner especial cuidado cuando hace algo en esa plaza. En los últimos días se ha generado un debate en las redes sociales, después que el diario “La República” puso en la portada regional de Iquitos el tema de la remodelación con una foto de la Plaza Bolognesi. Más allá de esas publicaciones la pregunta que todos tenemos que formularnos es: ¿fue remodelada como debe ser la Plaza 28 de julio? Después de responder esa pregunta podemos hacernos otras. Y, claro, desde la MPM habrá una respuesta y desde fuera de esa entidad otra. Así también sucede con las obras de otras entidades. ¿Se acuerdan las discusiones que provocó el arbolito que se levantó en la parte externa del Gobierno Regional de Loreto?

Presidenta de la Cámara y Boria

La Presidenta de la Cámara de Comercio de Loreto, Lula Vásquez, coincidió hace algunos días en la ceremonia por el aniversario de Iquitos con Walter Boria Rubio, quien es el dueño de Amazónica de Televisión que a su vez es dueña de Radio Tigre y Canal 2. Lula ocupa el cargo que hace muchos años ocupó Walter. Como para decir que así cambian los tiempos.

Nauta en silencio

Luego que se diera a conocer diversas informaciones sobre la gestión en la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta y se dijera que será el Jurado Nacional de Elecciones verá el tema de la vacancia del alcalde Manuel Cárdenas, quien ingresó a ese puesto por haber ganado con el MIL en el 2014, las aguas parece que se han calmado. Porque no se sabe cuál ha sido el descenlace y si la misma continúa su proceso. Habrá que estar atento, sobretodo porque este año se definen varias candidaturas y las autoridades este 2017 se juegan su futuro político y electoral.

Datem del Marañón sin salud

La Red Asistencial de Salud de Datem del Marañón necesita urgente intervención. Así que el jefe de la DIRESA, Anibal Muñoz Mendoza, debería poner prioridad. Desde que asumió el cargo el oncólogo se ha convertido en maquillador porque se pasa explicando la situación y dorado la píldora cuando el sector necesita un ejecutivo que haga y no que hable. Si promesa de cambios han sido eso: promesas. Lo que asegura que la salud en Loreto estará bien mal este 2017. Y ojo que Muñoz Mendoza conoce el tema de Datem. Si no hace nada es porque ya recibió una llamada del flaco o de su esposa. Más que seguro.

DREL con cambios

Parece que en la DREL sí se han producido cambios. Solo que para peor. Porque la señora Marioly Oliveira y Roberto Pinche Flores tienen más poder. Deciden qué personas se quedan y quiénes se van. A quienes se renueva contrato y a quienes se los dice hasta luego. Así que Dany Sifuentes, quien comenzó con declaraciones de renovación, ya se habrá convencido que el que corta el jamón en la DREL es Fernando Meléndez y sus operadores son Marioly y Roberto. No se entiende cómo un profesor como Dany sea tan sumiso. Sus compañeros de estudios en la UNAP cada vez se sorprenden más porque Dany ya se olvidó de lo que hablaban en las tertulias juveniles. Ojalá cambie, ojalá.

