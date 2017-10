Directo en directo: el gobernador tiene la culpa

Varias personas critican y se burlan por la aparición en la televisión iquiteña de personajes que en verdad dan risa y lástima porque se autodenominan periodistas, cuando no lo son. Pero hay que ser claros, el único responsable de la aparición de personajes con esas características es el señor Fernando Meléndez Celis, gobernador regional de Loreto que ordena y financia a estos tipos. Y los las periodistas que habiendo sido formados como tales dan el visto bueno para mantener a estos personajes también deberían reflexionar. Es decir, clarito también: Rosa Cárdenas, jefa de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Loreto es responsable de esta responsabilidad. Y los propietarios de medios también son responsables porque no les importa nada más que cobrar facturas a fin de mes. Así que no vengan con falsos golpes de pecho. Porque el gobernador paga por dos motivos: para que insulten a sus opositores y alaben sus gestiones. Con razón Pancho Sanjurjo le describe tan bien.

Diga lo que diga, no le creemos

La alcaldesa Adela Jiménez, luego de la publicación de las imágenes de trabajadores CAS de la Municipalidad de Maynas recolectando firmas para el movimiento ADELANTE en la zona de “Cabo López”, está que afirma y reafirma por todos los medios, hasta usa las redes sociales, que no será candidata y que no postulará al Gorel. ¿Por qué sale a decir eso por estos días? No le creemos y basta con revisar los recortes periodísticos de hace algunos años para sustentar esas dudas. ¿Acaso no están ahí las declaraciones de Adela afirmando que Charles Zevallos está bien de salud? Y a los pocos días diciendo exactamente lo contrario. Así que mejor esperamos que los plazos se cumplan. Y eso que no recordamos lo de la comba en la Plaza 28 y el videíto donde su esposo, Rusbel Ferry, despacha a su gusto en el despacho de alcaldía.

Luis, envidiado

Luego que publicamos una pequeña nota sobre el trabajo de Luis Lemos al frente del Museo de Iquitos que pertenece a la Municipalidad de Maynas, nos hemos enterado que varios funcionarios han tenido expresiones de sana envidia unos y de cierta cólera otros. Más allá de esas reacciones Luis Lemos es todo un profesional que ingresó en la época de Charles Zevallos y que se mantiene en el cargo gracias a su trabajo y no tiene ese perfil que sí tienen otras personas cercanas a Adela, cercanía que se sustenta precisamente en que son lo que son.

Se fue Rafael López

El ingeniero Rafael López Vásquez dejó el cargo de Director Regional de Agricultura de Loreto. La mañana de ayer entregó el cargo y en su reemplazo fue nombrado el abogado Jorge López Vinatea, quien tiene mucha experiencia en la administración pública. Ojalá que una de las primeras acciones del nuevo director de la DRAL sea presentar la rendición de cuenta del dinero que le dieron para diversas actividades de titulación. Sobre política agraria, mejor lo dejamos ahí.

El gordito con Panchito

César Vidaurre es un político nuevo que estuvo caminado duro y parejo por la zona de Belén. Hasta recolectaba firmas para inscribir a su movimiento. Pero desde hace algunos días se ha integrado a la alianza electoral que lidera Jorge Mera con su grupo MERA y ha dicho que después de conversar con Jorge y Pancho han definido que él será quien elabore la lista de candidatos a regidores. Vamos a ver cómo le va porque en Belén el favorito es Gerson Lecca. Aunque nadie puede estar seguro del triunfo sino el mismo día que se da los primeros resultados. Aunque en Belén se debe recordar que en unas elecciones el supuesto ganador celebró y al día siguiente tuvo que esconderse. Así que esos que se dan por seguros ganadores, mejor que no se lancen.

Cómo queda Julca

Ahora que Martín Arévalo ha sido convencido de integrar las filas de MERA, grupo que lideran Pancho Sanjurjo y Jorge Mera la gran pregunta es ¿cómo queda Segundo Julca, el anunciado candidato a la Alcaldía de San Juan? Podría ser que se vaya como Teniente Alcalde. Como dicen que en política todo puede suceder.

Grandes jugadores

Hoy que se vive la euforia del fútbol y que todos quieren ser comentaristas deportivos y especialistas en estrategias sería bueno que se pida las declaraciones de dos grandes futbolistas que brillaron en el fútbol nacional: Juan del Aguila y Henry Perales. Ambos jugadores de CNI pero que vistieron la casaquilla de Universitario y Alianza Lima, respectivamente. Ambos viven en Iquitos y realizan actividades distintas pero deben saber mucho de este deporte.

Hospital en el recuerdo

Ha sido el exalcalde de Alto Nanay, Felice Cosentino, de origen italiano, quien ha escrito que mejor hubiera sido que el antiguo edificio del hospital apoyo Iquitos sea convertido en museo donde se explique la historia no solo de este centro sino de toda la ciudad. Un solo detalle: el proyecto para esta edificación tiene más de una década y la exautoridad distrital propone cuando ya está demolido. Así que no queda otras cosa que avanzar con la nueva edificación y pedir que el doctor Luis Valdivia no celebre mucho sino que espere la inauguración.

