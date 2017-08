“Hemos cometido un error”

Funcionario de la DRAL ante publicación de Pro & Contra

Luego que se publicara el informe especial sobre los gastos que realiza la Dirección Regional Agraria de Loreto en “Productiva III” se ha evidenciado que en otros rubros y gastos las cosas son similares. Invitados por el director (e), Jair Vásquez Oroche, el equipo de Pro & Contra recorrió una vez más las instalaciones de esa embarcación y ratificó la comprobación inicial: que el motor no se reparó como se consigna en el comprobante de pago y que la plataforma no ha tenido mayores arreglos y que la puerta cambiada no representa el monto que se desembolsó. El director de la DRAL, Rafael López Vásquez, envío una carta notarial a esta redacción cuando los funcionarios señalaron que récipe regresará de Tarapoto en la noche. Pero, además de esa cuestión de forma, el fondo es que los gastos que se hacen en la gestión de López Vásquez son injustificables.

El director (e) de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, Jair Vásquez Oroche, admitió en conversación con Pro & Contra que en el pago que se hizo por S/. 11,787.16 soles tuvo “un error de tipeo” porque el concepto es por evaluación y no por mantenimiento al motor marino de la embarcación fluvial “Productiva III”. Vásquez Oroche dijo “ustedes nos han hecho ver un erro de tipeo, no un delito, una persona se ha equivocado y ha puesto algo que no correspondía y se va a proceder a iniciar un proceso administrativo porque ustedes nos están haciendo ver una falla de un tipeador, no un delito o una falta mayor”.

Sin embargo Pro & Contra ha tenido acceso a documentación sobre la relación de “encargos internos otorgados a trabajadores de la DRAL” y en la que mediante Resolución Aministrativa No. 079-2017 con el comprobante de pago No. 1702 del 25 de mayo se entrega al cajero Julio Raúl Madueño Soldevilla la suma de S/. 11,787.16 de la partida de recursos ordinarios para “sufragar gastos evaluación y mantenimiento de un (01) motor marino de la embarcación fluvial “Productiva III”.

“El equipamiento cuesta un poco más de 50 mil soles y lo hacemos en base a lo que pide Capitanía de Puerto y el proveedor ya nos entregó todos los bienes, que ya están en el almacén de la DRAL y que nos ha aceptado el pago del 50 por ciento porque se pagó 26 mil soles a cuenta”, dijo Vásquez Oroche. Admitió, además que se va gastar 52 mil soles en lo que es el motor y 50 mil soles más en el equipamiento.

La mañana de ayer el director (e) de la DRAL, Jair Vásquez Oroche, invitó al equipo de Pro & Contra a visitar las instalaciones de “Productiva III” para comprobar el estado en que se encuentra la embarcación. Hasta la orilla del río Itaya llegaron varios empleados y el funcionario de la DRAL, además de los reporteros de Pro & Contra. En esa visita Vásquez Oroche explicó lo del “error” en el tipeo y afirmó que la publicación era sesgada. Los periodistas nos limitamos a realizar varias preguntas, todas fueron respondidas por el funcionario y se dejó constancia, a través de los registros fílmicos, que dichas explicaciones eran insuficientes. Por varias razones: 1).- Si se cometió un error de tipeo y se aseguró que se iniciaría un proceso administrativo en ningún momento se mostró documentos en ese sentido. 2).- El pago por la compra de materiales diversos para la motonave “Productiva III” se tramitó aceleradamente en un solo día y se giró más de S/. 26,000.00 soles aceleradamente sin que sea urgente porque lo prioritario sería la reparación del motor. Luego de esa visita, han quedado más dudas que certezas y Vásquez Oroche se comprometió a llevar documentación adicional al programa televisivo en la noche. Sin embargo, al cierre de edición, llegó a la redacción una carta notarial en la que se afirma: “a raíz de la publicación realizada por vuestro diario, su equipo periodístico acompañados de funcionarios de la Dirección Regional Agraria Loreto el día 14-08-2017 a horas 09.00 am. procedieron a verificar que la información vertida por vuestro diario es inexacta y, que los bienes han sido adquiridos y constatados que se encuentran internados en nuestro almacén y que los servicios en referencia han sido realizados; conforme obra en las fotografías instantáneas que adjuntamos al presente”. La carta está firmada por el director de la DRAL, Rafael López Vásquez. Hasta donde nos habían informado los que trabajan en el área de Imagen López Vásquez se encontraba en Tarapoto.

Pero más allá de quién firma la carta es totalmente erróneo afirmar que se procedió a “verificar que la información vertida” es “inexacta”. Extraer esa conclusión de dicha visita no hace más que confirmar que algo anda mal en la DRAL.

Quizás una de las razones sea aquello que Rafael López Vásquez no ha seleccionado su personal de confianza y que la mayoría le ha sido impuesta por el gobernador desde la sede central. Eso abona en la información que el director con el administrador han tenido una áspera discusión en las oficinas de la DRAL y que eso había sido uno de los motivos por el que antes de viajar a Tarapoto encargó el Despacho a jefe de Planificación y no al que en jerarquía le corresponde, es decir Jesús Parra Rodríguez.

Ya no son pocas las voces que señalan que Rafael López Vásquez sólo está de pantalla en la dirección de la DRAL –similar situación se nota en otros sectores- y que todos los proyectos carecen de control y se vive un clima de caos. (Ver nota aparte)

Convenio DEVIDA-Gorel a través de Agricultura:

¡!!Despilfarro como cancha!!!

No son pocas las apariciones públicas del gobernador Fernando Meléndez Celis con el director nominal de la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, Rafael López Vásquez en donde la titulación de tierras es el común denominador. Una de las últimas fue con el jefe de DISAFILPA, Jorge López Vinatea, en el auditorio del Gorel donde un personaje –que luego apareció en la “protesta” contra los maestros- lanzaba loas ante la sonrisa de los presentes. Pero si en las ceremonias públicas Rafael López esboza sonrisas en los pasillos de la DRAL todos aún comentan el intercambio de palabras que tuvo con el administrador Jesús Parra Rodríguez, a quien debería dejar encargado del Despacho cuando viajó a Tarapoto este fin de semana, pero dejó a Jair Vásquez Oroche, planificador que en los pocos días que estuvo encargado tramitó el pagó por algunos trabajos en “Productiva III”. Con todo esto se entenderá que la carta notarial llegada a esta redacción provoca el mismo respeto que su presencia ya provoca en los pasillos de la DRAL. La mediocridad y sumisión, como en la DREL y DIRESA, reyna en la DRAL y ambas características dan como resultado lo que se hace en la embarcación y en el convenio con DEVIDA.

El Gobierno Regional de Loreto firmó un convenio con DEVIDA para la formalización y/o titulación de predios rurales en las provincias de Maynas, Loreto, Ucayali, Requena y Datem del Marañón. La Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria – DISAFILPA tiene como principal funcionario al abogado Jorge López Vinatea y como coordinador del proyecto está su colega Claudio Pinedo Macedo y como administrador del mismo Juan Carlos Reyna Guzmán.

Para justificar los gastos de este proyecto se ha entregado “encargos internos” desde el director de DISAFILPA hasta la secretaria de Administración de la DRAL, pasando por el asistente de la oficina de Abastecimiento y la secretaria de Tesorería, además del Tesorero y la giradora SIAF. Es decir, a la mayoría de funcionarios y empleados de la DRAL. Sin embargo, en la entrega de “encargos internos” el director de Administración, Eddy Parra Rodríguez lleva una enorme ventaja no sólo en los montos sino en los “pendientes por rendir”. Entre setiembre y noviembre del 2016 Parra Rodríguez ha recibido S/. 35,000.00 soles. Pro & Contra ha tratado de conversar con Parra pero hasta el cierre de edición no contestó el teléfono.

Según la normatividad vigente el otorgamiento de encargos internos debe ser asignado a personal o responsables del área, proyectos, actividad, “no procede el otorgamiento de encargos internos a terceros”. Pro & Contra ha tratado de obtener la versión del director de la DRAL, Rafael López Vásquez, pero los funcionarios que se contactaron con el diario indicaron que se encuentra de viaje en la ciudad de Tarapoto y que llegaría la tarde del lunes.

En una rápida revisión de los gastos realizados a cuenta del proyecto de las cuatro cuencas que establece el convenio DEVIDA-Gorel y en el que tiene que ver DISAFILPA se puede notar que una sola persona ha proveído de medicamentos, materiales de construcción, bienes, refrigerios, armado de stand, almuerzos, transporte terrestre, transporte de carga, alquiler de carpas y otras cosas más.

