FAENÓN EN MAYNAS

El ingeniero Iván Peña Tolentino es decano del Colegio de Ingenieros de Loreto y, como tal, ha sido consultado en diversas oportunidades para dar su opinión sobre las obras públicas que realizan diversas entidades, especialmente la Municipalidad Provincial de Maynas. Como en las últimas semanas sus opiniones eran demasiado técnicas y comprensivas a pesar que las obras muestran demora, deficiencia y varias anormalidades se indago si tenía algún vínculo contractual con la MPM que dirige Adela Jimenez Mera, a quien se acusa de entregar trabajos, especialmente consultorías, con demasiado favoritismo e incluso algunos regidores señalan que en esos procesos interviene su colega y esposo Rusbel Ferry. Encontramos que la MPM ya recibió un trabajo elaborado en 30 días por el decano de los ingenieros y pagará S/. 383,280.00 soles. En esta nota Peña Tolentido da sus explicaciones y publicamos algunas reacciones.

El decano del Colegio de Ingenieros de Loreto, Iván Peña Tolentino, fue contratado por la gestión de Adela Jimenez Mera, Alcaldesa de Maynas, para que elabore el expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad en el cruce de la Avenida Abelardo Quiñones y Avenida Participación” por un monto de S/. 383,280.00 soles y, según el contrato, durante 30 días se realiza dicho trabajo.

La buena pro para este trabajo lo dio el Comité Especial presidido por Abraham Núñez García en julio pasado. Cuando se llamó a los participantes que habían adquirido las bases sólo se presentó el Consorcio IKITOS integrado por Peña Tolentino, Roberto Iván y GURI Contratistas Generales E.I.R.L. representado por Alredo Huamán Custodio que presentó las propuestas técnicas y económicas.

Pro & Contra trató de comunicarse con el presidente del Comité Especial, Abraham Núñez García pero la jefa de Imagen de la Municipalidad Provincial de Maynas, Mónica Acho, aseguró que no conoce al mencionado profesional y desconoce su labor en la entidad edil.

Mientras que Iván Peña Tolentino aseguró a Pro & Contra que el trabjo ya se entregó el 7 de setiembre y que está a la espera que la Municipalidad Provincial de Maynas cancele el servicio prestado.

Al ser preguntado si existe un conflicto de intereses expresó que de ninguna manera. “Las opiniones las seguiré dando en mi calidad de Decano respecto a cualquier problema de ingeniería que ocurra en la ciudad o en la región. No me cohíbe para nada. Una cosa es que hagas tu trabajo y lo hagas bien, y lo puedes hacer con el gobierno regional o con cualquier institución pública y privada que requiera tu servicio. La gente que me ha llamado recurre a mí porque tengo prestigio y calidad en cuanto a trabajos de hacer ingeniería y es totalmente independiente de lo que uno pueda opinar respecto a los problemas que se puedan presentar en las diversas obras, en los diversos proyectos grandes de la región, así como hemos expuesto hace poco en la Municipalidad de Maynas respecto al puente y se dirán las cosas del hospital, una obra del gobierno regional, se dirán las obras de empresas privadas y otras. Siempre el colegio de ingenieros va a brindar la información técnica”, finalizó.

Peña Tolentino informó que el trabajo por el que le pagarán cerca de 400 mil soles tuvo un plazo de ejecución de 30 días que ya se cumplió y “es una consultoría en la Municipalidad Provincial de Maynas sobre el mejoramiento de la transitabilidad de la Av. Quiñones y la Participación. Esto consiste en un trabajo de mejorar las condiciones en el indicado cruce para que el tránsito sea más fluido y esté debidamente modernizada la vía en vista que esa zona presenta grandes problemas de saturación del tráfico en horas punta”.

Cuando se le pidió que indique qué características tuvo el trabajo que realizó Peña Tolentino expresó que “el monto de la consultoría incluye estudio hidrológico, estudio de tráfico, modelamiento geométrico, un diseño y estudio geométrico, estudio de mecánica de suelo, levantamiento topográfico, cálculo y diseño estructural de los puentes, de los muros de contención, entre otros más resaltantes. Es un cruce de desnivel tal como está indicado en el estudio de pre inversión, el estudio de ingeniería se basa en el estudio de preinversión”.

Pro & Contra ha consultado a varios arquitectos (Ver nota aparte). Uno de ellos, experimentado en ordenamiento urbano y proyectos de desarrollo, afirmó que lo que debió hacerse primero es un estudio para determinar en qué sector se necesita un pase a desnivel y luego convocar a un concurso con la mayor difusión posible. Consultado sobre la forma cómo se otorgó la buena comentó que la existencia de un solo postor “por lo menos llama a suspicacia” más aún si tenemos en cuenta que todas los empresarios vinculados a la industria de la construcción hablan que quien interviene en estos rubros es el arquitecto Rusbel Ferry.

LLAMADA Hace algunos meses la Municipalidad Provincial de Maynas difundió un spot en redes y en la televisión local donde se observa a varios dirigentes de colegios profesionales hablando del mejoramiento de la ciudad de Iquitos, uno de ellos es el decano del Colegio de Ingenieros de Loreto, Iván Peña Tolentino, quien habla en nombre del mencionado colegio.

Decana de Arquitectos, Gabriela Vildósola, sobre trabajo de Peña Tolentino:

“No solucionará nada”

La arquitecta Gabriela Vildósola, Decana del Colegio de Arquitectos de Loreto, dijo que el decano del Colegio de Ingenieros de Loreto, Iván Peña Tolentino, por lo menos no tendría una opinión imparcial al respecto y se presentaría un conflicto de intereses.

Vildósola aseguró, además, que “particularmente pienso que eso no solucionará el problema, no solucionará nada, además los conceptos sobre transporte y moviliad urbana han variado en el mundo, los bypass ya no son soluciones y menos en esa intersección” respondiendo a la pregunta si considera que un pase a desnivel en la Quiñones con Participación solucionaría el problema”. Vildósola agregó que “necesitamos reestructurar y ordenar el tránsito y rediseñar las vías, además de pensar en un transporte público sostenible”.

