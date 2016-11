Emplazarán al gobernador por incumplir acuerdos

Mañana gremios saldrán a las calles a movilizarse

Bases de educación, salud, CGTP, Construcción Civil, trabajadores municipales, entre otros saldrán a las calles y marcharán al Gorel para emplazar al gobernador por el incumplimiento acordado.

Este último sábado en horas de la mañana en las instalaciones de la CGTP Loreto se reunieron todas las bases y acordaron por unanimidad concentrarse mañana a las 07:00 am en la plaza de Armas y luego emprender una multitudinaria movilización por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar al GOREL con el fin de ser escuchados y recibir respuesta por parte del gobernador referente a los pedidos que le solicitaron los diferentes gremios estatales tras haberse reunido en varias oportunidades y hasta la fecha no se cumple en su totalidad, así indicó el dirigente de la CGTP David Cachique.

“Todos los pedidos que hicimos hasta el momento no hay nada, como por ejemplo no hay obras de gran envergadura, no hay trabajo para los compañeros de construcción civil, no hay la destitución del director Regional de Salud, la destitución del director del hospital Santa Gema de Yurimaguas, destitución de funcionarios de la DREL por corrupción”, manifestó.

Asimismo dijo que no hay el pago de deuda social, mayor presupuesto para todas las instituciones para apalear las deudas que tienen este año, no hay insumos, medicamentos, reactivos, a fin de brindar una buena atención a los usuarios que asisten a los establecimientos en busca de una buena atención. “No al alza de los productos de primera necesidad en los diferentes mercados de nuestra región, solución a las canteras de arena para que los volqueteros puedan trabajar, aseguramiento de contratos CAS para el 2017, pago de los intereses del D.U 037, derecho de selva, sepelio y luto, 25 y 30 años,. Entre otras cosas más, no se está realizando nada y por ello saldremos a protestar el día de mañana”, finalizó.

