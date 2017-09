El laberinto de Rusbel y Adela

Crónica de los últimos acontecimientos

Mónica Acho: “Con respecto a si vi al esposo de la alcaldesa, lo he visto acompañado de sus hijos y claro ellos van a recogerla”.

Para nadie es un secreto que la gestión de Adela Jimenez con el apoyo de su esposo Rusbel Ferry en los últimos días ha ingresado a un período crítico. Tres hechos que se puede tomar en cuenta para un análisis de la misma es la paralización de las obras, la difusión de un video editado por la MPM sobre la visita protocolar de los directivos de la Cámara de Comercio al Despacho de Alcaldía y la compra de diarios donde se difundió la información sobre contratos de asesoría y consultoría y en donde se lanzaba la interrogante sobre la injerencia del esposo de la Alcaldesa en las decisiones de gestión. Pro & Contra ha consultado a especialistas sobre estos temas y, también, a los protagonistas.

OBRAS PARALIZADAS

Ruller Cárdenas: “Hay vicios ocultos en esas obras pero no están paralizadas sino que se ha disminuido el ritmo”.

Las obras paralizadas son el denominador común en la Municipalidad de Maynas. No sólo las nuevas obras en las calles que comenzaron en mayo y no tienen fecha de conclusión, aunque en el contrato con la empresa constructora sí se establece fechas. Sin embargo, la repavimentación fue la que más críticas ha provocado. El ex funcionario de la MPM en los primeros años de la gestión de Adela Jimenez, Víctor López Orihuela, explica que “sin lugar a dudas que la responsabilidad es total y absolutamente municipal, por dos consideraciones, primero quienes elaboraron el proyecto fueron los consultores de Maynas, para lo cual tuvieron que tener la información precedente de la infraestructura de agua y saneamiento existente en las calles comprometidas (información que obra en Sedaloreto y en OPIPP) y segundo porque los propios consultores dicen en su expediente técnico que realizaron sino me equivoco más de 120 calicatas que de haberse hecho hubieran arrojado la existencia de tendidos de redes de agua y saneamiento y de sus características”. Así que eso de culpar del retraso a otras entidades no resiste mayor análisis, según López quien finaliza con esta frase “Por tanto estamos ante una responsabilidad estrictamente municipal”.

Vale decir que Adela Jimenez tendrá que hilar muy fino para ver cómo sale de esta situación. Pues el mismo López Orihuela afirma que “dicho esto estaríamos ante hechos externos pero también falta de eficiencia en el trabajo del equipo municipal, vale decir frente interno. A eso se suma el hecho que se ha intervenido en calles donde CWE ejecutó el alcantarillado público, las mismas que están comprometidas en proceso arbitral. Estos hechos generarán prestaciones adicionales que por lo que veo no tienen financiamiento y cuya paralización viene generando mayores problemas por su exposición a las fuerzas de la naturaleza como las lluvias, las cuales vienen saturando los terrenos expuestos y que generarán mayores adicionales, pues ese solo hecho obligará a ejecutar partidas que garanticen la compactación del terreno”.

Pero López Orihuela va más allá de las 21 calles y habla sobre las plazas que también se iniciaron con bombos y platilllos. “Las obras por impuestos (Plazas Sargento Lores y Bolognesi), creo que allí faltó criterios para garantizar que la empresa que ejecute las obras sea seria y responsable; así lo acreditan los hechos posteriores a la etapa de calificación de la empresa titular de la aplicación de este mecanismo de promoción de la inversión privada, quien fue la responsable de elegir a la empresa ejecutora, la misma que si no me equivoco está registrada en el REMIPE, que es el registro como pequeña empresa, y cuyo representante está involucrado en el caso del Alcalde de Yarinacocha y en el cual está involucrada la ex Directora Ejecutiva del Programa Integral de Barrios del MVCS, Gianina Manrique, la misma que con interés directo tuvo participación en obras adjudicadas en Maynas”.

VIDEITO MANDA

Víctor López Orihuela: “Se equivocan (MPM) totalmente, propio de la desintegración en la gestión pública de las autoridades vigentes”.

Víctor López Orihuela fue consultado sobre la difusión del video y aseguró que “yo sí creo que se usa para exponer un hecho diferente y totalmente contrario a la opinión incluso escrita del Presidente de la Cámara, Tato Barcia, y que es sumamente crítica”.

Cuando se consultó sobre si la alcaldesa Adela Jimenez se equivoca en las respuestas que está dando ante las diversas críticas, López Orihuela afirmó que “se equivocan totalmente, propio de la desintegración en la gestión pública de las autoridades vigentes”.

Mientras que Fernando del Aguila Torres, jefe de Imagen de la Cámara de Comercio, dijo que “fue una reunión de más de una hora y como parte del archivo y hasta para difundir se puede grabar, luego -por la extensión de la cita- se edita para difundirlo, eso lo sabemos, pero la intención de la edición no me parece la adecuada, porque en la primera parte de ese informe editado, tratan de ridiculizar al Presidente de la Cámara, cuando la alcaldesa le dice que presente a los miembros del Directorio, sin darse cuenta la misma autoridad que eso es función de su oficina de Imagen o Protocolo, tener previamente los nombres de quienes ingresarán a su Despacho”. Se nota con claridad que ese video fue utilizado torpemente con la finalidad de presentar hechos que no ocurrieron.

Pero consultamos a la jefa de Imagen de la MPM, Mónica Acho, y le hicimos las siguientes preguntas: ¿Porque difundieron el video editado de la visita de los directivos de la Cámara? ¿Los visitantes fueron advertidos que se los iba a filmar? ¿Quién hizo las coordinaciones protocolares de la visita de los directivos de la Cámara? ¿Todas las visitas se filman en el Despacho de Alcaldía? ¿Usted como funcionaria pública ha visto en alguna oportunidad al esposo de la Alcaldesa en el Despacho de Alcaldía? Y respondió: “Es como si preguntara por qué publicas esa noticia…las coordinaciones se hicieron formales, y por supuesto todos sabían que se estaba grabando la reunión”. Acho, agregó que “con respecto a si vi al esposo de la alcaldesa, lo he visto acompañado de sus hijos y claro ellos van a recogerla”.

Tato Barcia, uno de los protagonistas del video, ha escrito en su cuenta personal de Facebook sobre el tema (Ver nota aparte).

COMPRA DE DIARIOS

Fernando Del Aguila: “La intención de la edición no me parece la adecuada, porque en la primera parte de ese informe editado, tratan de ridiculizar al Presidente de la Cámara, cuando la alcaldesa le dice que presente a los miembros del Directorio, sin darse cuenta la misma autoridad que eso es función de su oficina de Imagen o Protocolo”.

Pro & Contra, luego de la compra compulsiva de los ejemplares donde se apreciaba las fotos de Rusbel Ferry y Adela Jimenez, consultó al presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Tato Barcia, quien aseguró que existe más que indicios de injerencia de Rusbel Ferry y recordó que el gerente de Infraestructura, Cristhian Rodríguez, que tuvo que renunciar por estar impedido de ser funcionario público “es amigo de antaño” del esposo, al margen de un montón de hechos adicionales.

El mismo Barcia cuando fue consultado sobre la grabación y difusión de un video en el Despacho de Alcaldía dijo que daría un consejo a la autoridad edil en el sentido que sus asesores firmen todos los documentos porque “ser asesor y no firmar ningún documento no tiene pierde – ella sola se irá a la cárcel – hasta su marido está libre de responsabilidad”.

El regidor Ruller Cárdenas ha dicho que el esposo de la alcaldesa, Rusbel Ferry, puede ser considerado como “el primer damo” de la gestión (ver nota aparte) en alusión a que a las esposas del Presidente de la República se los conoce como Primera Damas y en este caso a los esposos de las autoridades podría dárseles esa denominación. Añadido a esto que Billy Arévalo, otro de los regidores dijo hace algunos días que Rusbel Ferry “antes se metía más, ahora se mete menos”.

