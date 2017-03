Cierran local de Ugel Nauta por deuda

Dueña aduce que le deben 13 mil soles

Floripes Wong irá hasta las últimas consecuencias de este caso, además dijo que tiene pruebas de que estaba alquilando tanto el primero y segundo piso de su local porque tienen pagos que le hicieron anteriormente.

La señora Floripes Wong Torres es la dueña del local que alquila a la UGEL Nauta y que por incumplir los pagos decidió cerrarlo y poner candados a la puerta. Según la propietaria indicó que le deben 13 mil soles por el alquiler de varios meses y que los funcionarios no quieren reconocer esa deuda.

Totalmente desesperada la dueña del local decidió cerrar con candado y prohibir el ingreso de los trabajadores de la Ugel Nauta porque siente que se están burlando de ella y no quieren reconocer su deuda.

“Quiero denunciar esta injusticia, tengo un predio en la ciudad de Nauta y estuve alquilando mi local a la UGEL Nauta y como no me pagan desde diciembre, enero, febrero y está corriendo marzo y veo que en la parte administrativa no está tomando con importancia mi caso, decidí cerrar con candado mi local. Me deben 13 mil soles y solo quieren reconocerme 7 mil soles, mi local tiene dos pisos y en cada uno de ellos alquilé pero estos tramposos me quieren pagar por todo una sola, son unos sinvergüenza porque se quieren quedar con mi dinero”, manifestó la indignada propietaria.

Además dijo que el director de la Ugel Nauta Félix Jesús Bautista y otros funcionarios se burlaron de ella, le dijeron que no le pagarán porque le está cobrando muy caro y ahora salen que no le van a reconocer el segundo piso.

