AUTORIDADES NO SABEN LO QUE QUIEREN E IMPROVISAN

Felipe Sánchez acaba de retornar de la región San Martín, y confiesa una envidia sana de cómo en otros lados son capaces de aprovechar positivamente del turismo, mientras aquí solo son intentos y desinterés al respecto.

El periodista Felipe Sánchez Ramírez, indicó en ProyContra TV Matinal, que las autoridades no priorizan sus acciones, porque no planifican y no existe una hoja de ruta. No saben lo que quieren y todo se improvisa, señaló.

A raíz de la reciente adquisición de 6 scooters por parte de la municipalidad provincial de Maynas, el conductor del programa “Criticas”, manifestó que la alcaldesa tiene que explicarle a los vecinos de Iquitos sobre cómo se priorizó este gasto. “Acá la alcaldesa debe explicar a los vecinos como es que se dio prioridad a esos scooters y no a otra cosa”, expresó.

Por otro lado, al referirse a la huelga de los maestros, expresó que el gobierno ha fallado la estrategia, porque satanizando, señalando y acusando, solo agrava la situación. Además, los dirigentes eternos de los sindicatos deben entender que no pueden estar de espaldas a las bases, finalizó.

