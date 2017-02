Alan García: “A mí no me metan en la pandilla de los expresidentes”

El expresidente dijo sentir vergüenza por las coimas cobradas durante su gobierno

“Una persona que ha escrito de su puño y letra en las agendas de la señora Nadine Heredia, con todo el dinero de los brasileros, participará hoy en una marcha contra la corrupción” Alan García sobre Veronika Mendoza.

El expresidente Alan García negó haber recibido sobornos de empresas, pero admitió sentir vergüenza por las coimas cobradas por funcionarios durante su último gobierno. En declaraciones exclusivas a RPP Noticias, el líder aprista también habló de la situación del expresidente Alejandro Toledo, de la marcha contra la corrupción convocada para este jueves y hasta del Cristo del Pacífico.

Pago de sobornos. “A mí nadie me ha dicho ‘a usted le he entregado 20 millones en una cuenta, ni 3 millones o está usted en las agendas’. Yo sí les puedo garantizar que no tenía ningún conocimiento, no tengo nada que ver con eso, de manera que a mí no me metan en la pandilla de los expresidentes”.

Alan García asistió este jueves a la Fiscalía para declarar como testigo de la investigación por el caso Odebrecht. La empresa brasileña admitió que pagó 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 para ganar distintas licitaciones.

Jorge Cuba. “Lo que él hizo fue una puñalada en la espalda. Lo que siento además de un golpe moral dentro de mí, es una vergüenza. A pesar de que no los conozco, ha sido a través de mis votos, de mi presidencia, que se han burlado del país”.

Jorge Cuba fue viceministro de Comunicaciones en el Gobierno de García (2006-2011) y es acusado de recibir 2 millones de dólares de la firma brasileña para favorecerlos en la obra del Metro de Lima. Actualmente se encuentra detenido. (rpp.pe)

(Visited 23 times, 23 visits today)