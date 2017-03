Abimael Guzmán en audiencia por caso Tarata: “Pido que un médico me vea”

El líder terrorista reapareció ante cámaras con pérdida de peso y barba larga. Él y otros 11 ex senderistas afrontan un pedido de cadena perpetua por el atentado que mató a 25 personas en 1992.

El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió este martes al Poder Judicial que se le brinde atención médica especial por sus continuas recaídas de salud. La solicitud fue pronunciada en medio de la audiencia que se reanudó esta mañana por el caso Tarata. Guzmán es el principal procesado y reapareció ante las cámaras con evidente pérdida de peso y barba larga.

“He venido simplemente para decirle a la Sala por qué no he venido antes. He hecho un esfuerzo para venir; esa es la situación. Lo que pido es que un médico me vea y que yo pueda solventarlo porque no confío en otro”, declaró ante el tribunal que se instaló en la Base Naval del Callao. Él y otros 11 ex integrantes de la cúpula terrorista afrontan una posible cadena perpetua por el atentado con coches bomba que mató a 25 personas en la calle Tarata (Miraflores) en 1992.

Ante el pedido, el colegiado de la Sala Penal Nacional ordenó que se le asigne un especialista en geriatría para un examen médico. Esta disposición será comunicada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

Hace un par de semanas, el juicio quedó suspendido por la ausencia del cabecilla. Según su abogado, Guzmán no acudió por malestares estomacales. En esa sesión, Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán y también procesada, dijo que el pedido de atención especializada se había formulado desde hace semanas y que no habían obtenido respuesta.

Audiencia en la Base Naval. Los acusados por la Fiscalía son Abimael Guzmán, Elena Iparraguire, Óscar Ramírez, María Guadalupe Pantoja, Laura Zambrano, Florentino Cerrón, Edmundo Cox, Margot Liendo, Osmán Morote, Florindo Eleuterio Flores Hala, Victoria Cárdenas Huayta y Moisés Límaco Huayascachi.

