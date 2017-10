Una raya más de Adela

Los “scooters” del faenón

El contralor general de la República, Nelson Shack, en un congreso internacional realizado hace algunos días en The Westin Lima Hotel & Convention Center, en medio de empresarios de la construcción y funcionarios públicos dijo que “el 91% de municipios del país no tienen control”. Lo que sucede en la Municipalidad Provincial de Maynas en la gestión de Adela Jiménez es un completo descontrol porque, en la práctica, se ha eliminado el control.

Refiriéndose a todo el aparato estatal el que dirige el sistema de control del Estado ha dicho en ese mismo foro: “No hay sistemas de control interno”. Y eso es lo que sucede en la mayoría de las convocatorias que hace la MPM para bienes, servicios y consultorías. Se puede elegir cualquier contratación y el camino es el mismo. Veamos lo que sucedió en la compra de “scooters”.

La convocatoria se publicó en el SEACE el 3 de julio y el 14 de ese mismo mes se entregaba la buena pro a la empresa RO COMPANY E.I.R.L. Hasta ahí todo podía ser normal. Pero en todo el proceso, según especialistas consultados por este diario, se han cometido errores con la única finalidad de favorecer a la empresa que finalmente ganó.

Y quien dirigió el proceso de compra es la pieza clave. No sólo él, en realidad, sino todos los miembros del Comité Especial. Amelia del Socorro Goyburo Delgado, quien presidió, y como miembros Eduardo Alfredo Cuestas Arce y Mario Luis Pacheco Alván, subgerente de Logística, subgerente de Seguridad Ciudadana y del Área de Adquisiciones, respectivamente.

Ellos tuvieron que darse cuenta de los detalles pero dejaron pasar por alto. Por ejemplo, a la convocatoria se registraron dos empresas: NAJAMI y RO COMPANY. La primera tiene su local en el distrito de Lince en la calle Bernardo Alcedo 530. Hasta donde llegó Pro & Contra y ahí funciona un taller. La segunda empresa ya es un chiste. Tiene su domicilio legal en la urbanización “Las praderas” en el distrito de La Molina. Pro & Contra llegó hasta la calle Río Sena Mz. B1 Lote 6 y un señor que cuida los exteriores confirmó que allí vive Rodrigo Fabián Renterría Osorio, quien es el gerente y representante legal de la empresa y quien firmó el contrato con Carlos Pezo Vásquez, gerente general de la MPM. Es una zona residencial, no existe ningún letrero de la empresa y nadie abrió cuando el reportero tocó el timbre. Pero eso no es todo.

RO COMPANY se formó el 17 de abril del 2017, es decir dos meses antes de la convocatoria para comprar los scooters. Pero un detalle, confirmado por los especialistas consultados por este diario, lleva a comprobar el favoritismo. En toda convocatoria las bases establecen que un puntaje importante es la “experiencia del postor”.

Pues en este proceso se excluyó esa exigencia y se colocó en su lugar como “documentación de presentación facultativa” el “factor garantía comercial del postor: se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las especificaciones técnicas”. No sólo se allanó el camino para que gane el concurso la empresa recién formada sino que se cerraba la oportunidad para que otras del rubro se presenten. Tal como estaba previsto, ganó RO COMPANY y el 25 de julio del 2017 se firmó el contrato que tiene otros detalles.

Pro & Contra conversó con Amelia Goyburo Delgado, presidenta del Comité de Selección, sobre por qué no tuvieron en cuenta la experiencia del postor y el hecho que la empresa se haya constituido pocos meses antes de la convocatoria. Goyburo señaló que la selección se basó en los requisitos establecidos y que no era obligación visitar el local del postor. Se comprometió a contestar otras preguntas ya que se encontraba en una reunión pero ya no volvió a contestar el celular. Pero el reportero de Proycontra TV la buscó insistentemente en su oficina de la MPM y luego de varias negaciones la encontró en los pasillos de la entidad. Repitió los mismos argumentos.

También contactamos con Carlos Pezo, quien como gerente general de la MPM firmó el contrato, pero no respondió las preguntas enviadas a su celular, a pesar que lo leyó.

Cuando abordamos a la alcaldesa Adela Jiménez para indagar sobre esta compra respondió que el Comité es autónomo y se incomodó con las preguntas añadiendo que dicha adquisición responde a las necesidades de la seguridad ciudadana que se requiere para Iquitos y que fue aprobado en comité.

Mientras que el gerente general Carlos Pezo hasta el cierre de esta edición no respondió a “la vista”, como se conoce cuando se comprueba que el destinatario leyó el mensaje pero no contesta.

En el documento firmado por Carlos Pezo y Rodrigo Rentería se establece que “el plazo de ejecución del presente contrato es de veinticinco (25) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de notificación de la orden de compra”. Y que la entidad se “obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pago único”. Y que la conformidad se deberá hacer en un plazo que no exceda los diez días después de la recepción. Es decir, los plazos y entrega ya se hicieron. Pero, según los documentos oficiales de pagos a los que este diario accedió no figura ninguno a nombre de la empresa RO COMPANY.

Según personas cercanas a la alcaldesa de Maynas consultadas para este informe, Adela Jiménez no sabe qué hacer. Si paga se meterá en un mayor problema y si no lo hace la empresa podría acudir incluso al arbitraje que, demorado y todo, le puede ser favorable. Otros consultados señalan que debido al escándalo de los precios y la controversia generada se va esperar que se calmen un poco las aguas.

Sobre el precio aprobado de S/. 263,150 por los seis scooters, es decir de S/. 43,859.00 soles por cada uno, no existe ningún especialista que pueda justificar el monto.

