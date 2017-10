Periodista Lorena Álvarez denunció agresión de su pareja, el economista Juan Mendoza

La denuncia contra el catedrático y columnista de Perú21 fue registrada el 28 de setiembre en la comisaría de Orrantia del Mar.

La periodista Lorena Álvarez denunció que recibió agresiones físicas y verbales de su pareja, el economista Juan Mendoza. La acusación la hizo el pasado jueves 28 de setiembre en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.

Un día después, el economista hizo lo propio al denunciar que recibió violencia psicológica por parte de la periodista. Según revela Trome, Mendoza manifestó que se registró un hecho de violencia la madrugada del 28 de agosto.

Agresiones continuas

La denuncia realizada por Lorena Álvarez contiene diversos episodios de violencia. El primero, según la periodista, ocurrió el 22 de setiembre cuando Mendoza habría llamado a Álvarez para insultarle a través del teléfono.

Dos días después, señala el parte policial citado por Trome, se gestó otro hecho cuando Mendoza ingresó a la casa ​de Álvarez para “escupirle tres veces en la cara”. Ahí habría tratado de ahorcarla.

El 28 del mismo mes, las agresiones, relata Álvarez, continuaron. Cuando aún era de madrugada, Mendoza la esperó en su domicilio para luego tomarla del brazo y llevarla a su habitación. La cogió del cabello y la tiró al piso, haciendo que la periodista caiga de rodillas.

La agresión continuó cuando Mendoza trató de ahorcarla. Recordando que su hijo se encontraba en la habitación de al lado, Álvarez señala que trató de no gritar. Sin embargo, el economista continuó diciéndoles: ‘Tú piensas que te estoy sacando la m… Tú no sabes que es sacarte la m… No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero’.

En entrevista con Trome, la periodista se reafirmó en su denuncia y contó que Mendoza trató de conciliar. Sin embargo, ella consideró que debe continuar con la denuncia “porque no podemos permitir más violencia contra la mujer”.

Respecto a la denuncia que hizo Juan Mendoza sobre ella, la periodista manifestó que se “defendió” y que es una “sobreviviente”.

Perú21 contactó a Lorena Álvarez y ella se ratificó en su denuncia, pero se excusó de dar más detalles. En tanto, el economista Juan Mendoza no respondió a nuestras llamadas telefónicas. Por esta razón, y a la espera de que se esclarezca el caso, Perú21 prescindirá de los servicios del economista, quien mantenía una columna en este medio de comunicación. (peru21.pe)

