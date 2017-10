Las madrazas de la política

En una conversación por correo con el escritor amazónico, Jorge Nájar me comentaba, después de las últimas elecciones generales, que él había advertido que uno de los semilleros de políticos en la política peruana eran las Cámara de Comercio, casi en todas estas, por lo general, hay personas que presiden estas instituciones que están tentados, con un pie o en campaña para ocupar un puesto público a través del voto. Se ha convertido esta institución en una suerte de madrazas donde se cultivan y forjan los futuros políticos de la zona o del país. Los intereses gremiales se diluían o diluyen para dar paso al interés de candidato o candidata. Desde esa parcela gremial opinaban sobre la vida política de la ciudad, de la región, del país. Eso depende del interés político de quien la dirija. Se aprovechaban y aprovechan de la capacidad instalada de esta institución para saltar, a pelo, a la arena política. No hacen remilgos para separar el interés personal, de los agremiados, de la ciudad, región o país. Ya no se hace política del gremio, no, es política para su redil. Y las Cámaras de Comercio dan esas facilidades y con un coste cero. En pocas palabras, es un buen negocio, una ganga ¿los que son socios y socias de estas cámaras son conscientes de esta transmutación de intereses? En el caso de Loreto se puede advertir esa tendencia desde hace un tiempo atrás, aunque antes era más solapado, pero ahora es así de crudo. No sé como estarán en las otras islas como Pucallpa, Tarapoto o Moyobamba, Puerto Maldonado, habrá que estar atentos. Entre esos candidatos es muy frecuente que lancen inflamadas críticas contra la vieja política y la clase política que está gobernando. Estos denuestos, muy subidos de tono, poco contribuyen a que la política sea mirada como un espacio de lucha de ideas, de personas que quieren servir honestamente a su ciudad, región o país ¿confiarían en alguien que insulta al adversario político? A mí me da mal rollo y me genera mucha desconfianza. Hace poco leía en este diario al presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Iquitos que lanzaba injurias, y no críticas a la gestión, a la actual Alcaldesa de Maynas (a quien no conozco, solo sé que la ciudad adolece de una buena gobernanza) ¿esa es la nueva política?, ¿eso es juego limpio? Espero que rectifique este representante gremial. Si no que nos cojan confesados.

