El partido de los “partidos”

Siguen jugando con alianzas y acuerdos

En su columna política de inicio de la semana pasada el director de este diario escribió: “Todo estará en movimiento hasta el mismo día del cierre de inscripción. Hasta esa fecha habrá candidatos que niegan esa condición, habrá apariciones improvisadas y el movimiento será constante y milimétrico. Nada debe sorprendernos. ¿Hace un mes alguien hubiera previsto un lanzamiento de Jorge Mera de la mano de Pancho Sanjurjo con su movimiento MERA y en torno a ello los reacomodos que se hacen públicos y los que se coordinan en puertas cerradas? Los acontecimientos del último fin de semana confirman que todo es acuerdos y desacuerdos entre los candidatos. Un escenario parecido al del 2014 que parece se repetirá el 2018. Si los candidatos no cambian, ojalá cambie el electorado y no se repita el error de la campaña del 2014 cuando elegimos a las autoridades que actualmente gobiernan.

Iquitos y varias ciudades de la región Loreto se llenaron de trascendidos y rumores el último fin de semana. Materia prima necesaria para cualquier periodista que se respete. Todos referidos a los candidatos y agrupaciones que tratan de participar en las elecciones regionales del 2018.

La retirada de Joel Parimango de la alianza MIRA-MI Loreto como precandidato a la Alcaldía de San Juan fue la más insistente en la noche del viernes. Quizás llevado por esos rumores el mismo Parimago Álvarez publicó en las redes sociales el sábado en la primera hora de la tarde “Siempre mirando un mismo horizonte, la historia de San Juan cambiará. Seguimos avanzando sin hipotecar tu futuro”. Acompañaba la publicación la foto de un banner donde se le observa con el profesor Elisbán Ochoa con la frase: “Juntos, haremos más”. Sin embargo, a las 7 de la noche de ese mismo día el propio médico de EsSalud escribía: “Hoy por la tarde recibí la llamada telefónica del líder de Mi Loreto, el profesor Elisbán Ochoa Sosa, quien muy a mi pesar me comunicó su decisión unilateral de retirarme de su proyecto político, aquel proyecto que encaminamos con la convicción de que juntos haríamos más, pero finalmente quedó en letra muerta. Lamento la posición adoptada por el profesor Ochoa, pensé que coincidíamos en que en nuestra gestión NO SE HIPOTECARÍA EL FUTURO DE NUESTRO PUEBLO”. Joel no va más con esa agrupación pero se integraría al equipo de Pancho Sanjurjo, según personas muy cercanas que no han querido ser categóricos en el tema talvez porque esperan que hoy lunes sea Joel quien lo anuncie. Randy Ríos, cuya empresa lleva la campaña mediática del candidato afirmó para esta crónica que “varios le han llamado a Joel, pero no está con nadie”. Pro & Contra logró conversar con el profesor Elisbán Ochoa, quien se disculpó de dar mayores detalles aduciendo que esperará lo que diga el excandidato de su agrupación en la conferencia de prensa para responder. No hay que olvidar que si en algo tiene experiencia el exalcalde de Indiana es en dar explicaciones para justificar la llegada o partida de sus aliados.

Mientras que Martín Arévalo, según todas las versiones, ya decidió en qué grupo postular pero que no confirma nada para no aparecer como desesperado por conformar una alianza. El último fin de semana Arévalo aseguró en varios medios que tiene varias propuesta pero que analiza todas. En esas declaraciones deja mal parado a Pancho Sanjurjo, quien días antes había confirmado que Martín Arévalo iba como candidato de MERA. Pro & Contra trató de obtener la versión de Arévalo pero nunca contestó el teléfono. Personas vinculadas a la campaña de Pancho han indicado que “las exigencias económicas semanales de Martín han molestado al alcalde, además que salía a los medios a decir una y otra cosa y varias de ellas mentiras”. Preguntamos sobre los montos que exigía Arévalo, pero no quisieron decirnos. Uno de los consultados sólo llegó expresar: “No sé quién o quiénes han soltado la bola que Pancho tiene harta plata para la campaña y por eso le piden”. Pro & Contra conversó con Héctor Peña Torres, jefe de Imagen de la Municipalidad Distrital de Belén porque se indicaba que la llegada de Martín Arévalo a la agrupación MIRA-Mi Loreto también implicaba que el alcalde de Belén, Richard Vásquez, postulaba como Vicepresidente regional. Peña dijo que “hay conversaciones con varios grupos pero nada está definido”. Hay que recordar que las últimas apariciones públicas de Martín Arévalo fueron con Richard Vásquez, como en Santa Clara. Llamamos insistentemente a Richard Vásquez pero nunca contestó el teléfono.

Preocupados por las idas y venidas en Iquitos ha pasado desapercibida las de otros distritos y provincias. Jorge Mera Ramírez confirmó a Pro & Contra que el exalcalde de Nauta, Darwin Grandez, integra las filas de MERA como candidato a la Alcaldía de esa provincia y será el encargado de realizar la campaña en todos los distritos que conforman esa jurisdicción. Sin embargo, Pocho Grandez, como le conocen dentro y fuera de Nauta pocos días antes promocionaba su candidatura con “Loreto está primero” que lidera el expresidente del Congreso, Víctor Isla Rojas. Anunciación Hernández, secretario general de “Loreto está primero” confirmó que el propio Pocho le comunicó telefónicamente que ya estaba con MERA. Según Hernández, Darwin Grandez le ofreció disculpas por esta decisión pero que se iba porque consideraba que así tenía más posibilidades de volver a la Alcaldía. “Si me dice así, qué ya le puedo decir”, llegó a decir Hernández a Pro & Contra. Víctor Isla tampoco quiso pronunciarse ni sobre la salida de Pocho ni la de otros candidatos de otras agrupaciones y aseguró “nos encontramos abocados a inscribirnos y cumpliendo el proceso que nosotros hemos elaborado.

