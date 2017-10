AÚN NO DECIDE A QUE PARTIDO SE UNIRÁ

Martin Arévalo:

Martin Arévalo sostuvo que aún no se decide a qué partido se unirá para que vaya como candidato a la próxima elección.

El precandidato a la alcaldía de San Juan, Martin Arévalo indicó que aún no hizo alianza con ningún partido o movimiento político para su próxima postulación al sillón municipal. Hemos conversado con el equipo de la organización del movimiento político MERA, tratamos con el señor Francisco Sanjurjo, con el señor Jorge Mera, lo hemos escuchado y decidimos que nos dé un tiempo para definir. Pero hasta ahora no hemos anclado en nada, estamos en conversación al igual que hemos conversado con otros líderes y aun no hay nada concreto. Expresó el postulante al distrito sanjuanino.

Además dijo que es muy presuroso definirse ahora pero que en unas semanas más dará a conocer su decisión. En unas semanas más daré a conocer a qué partido me uniré y seré precandidato. Dejo abierto toda posibilidad ya que también he conversado con el equipo de Elisban Ochoa pero aún no hay nada definido, manifestó.

Arévalo señaló que mientras tanto sigue recorriendo los pueblos y asentamientos humanos llevando apoyo a la población y dando a conocer sus proyectos para un buen futuro del distrito de San Juan.

