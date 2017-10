Adela conoce “irregularidades” de proceso

Documentos confirman:

Una de las razones por la que las obras que ejecutan las entidades públicas se paralizan o los plazos no se cumplen se debe a que la propia entidad favorece desde la convocatoria a una determinada empresa. En el caso de la obra que fue otorgada al Consorcio Munich por más de 14 millones de soles los documentos a los que ha tenido acceso Pro & Contra llevan a comprobar que a la Alcaldesa Adela Jiménez no le interesa la eficiencia en las obras sino que, además, se hace la desatendida cuando le muestran las irregularidades. Pro & Contra publica la carta que llegó a manos de Adela Jiménez solicitando que declare la nulidad del proceso de buena pro. Sin embargo el lunes 2 de octubre llevó a los funcionarios de la MPM y a varias personas con pancartas a la zona para dar inicio a la misma. Desde su origen esta obra está mal y el tiempo –como en otras oportunidades- dará la razón a quienes la tienen. Solo que cuando eso suceda quizás Adela Jiménez ya no esté en el cargo y la entidad termine pagando ese despropósito.

El viernes 15 de setiembre en el Fanpage de Pro & Contra se advirtió que la alcaldesa Adela Jiménez Mera trataba de favorecer a uno de los dos postores que habían calificado para ejecutar la obra de mejoramiento de calles en cuatro distritos de la zona de Munich. Y se terminó favoreciendo a “Consorcio Munich” que presentó una propuesta económica con la misma cifra que “Consorcio 1 de Enero”. Ese mismo día se publicó en el portal de SEACE que la empresa ganadora era el conformado por dos empresas que tienen a Pucallpa como centro de operaciones. Conocedores del tema los operativos que trabajan en el otorgamiento de la buena pro se apresuraron en consentir la ejecución de la obra y no respetaron los plazos legales.

El 20 de setiembre el Gerente General de la MPM, Carlos Pezo Vásquez, firmó el contrato con Alfredo Ly Sánchez, quien reapareció como representante legal del consorcio conformado por DRS Ingenieros Contratistas E.I,R,L. y HORUS Contratistas Generales SAC, ambas formadas en la ciudad de Pucallpa. Pero el 21 de setiembre llegó a manos de la alcaldesa Adela Jimenez un documento –al que Pro & Contra ha tenido acceso- donde se advierte oficialmente las irregularidades y se solicita “la nulidad del oficio de otorgamiento de la buena pro”. Pero Adela Jiménez en lugar de investigar sobre la información se empeñó en continuar con el proceso y se fue a la colocación de la primera piedra con toda su portátil para que lancen loas a su gestión.

Qué le advierten en ese documento. Que la entidad no debió admitir la oferta del postor ganador y que acarrea la nulidad de la buena pro de conformidad con lo que establece la Ley de Contrataciones de Estado. Curiosamente no se ha registrado en SEACE correctamente el consentimiento de la buena pro. Las bases establecían que “cuando se hayan presentado dos o más ofertas el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento en el SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación, el consentimiento de la buena pro se publicará en el SEACE el día hábil siguiente de producido”. La solicitud de nulidad señala que “en este caso el consentimiento de la buena pro se ha registrado en el SEACE el día viernes 15 a las 07.24 horas, día en que se cumplía recién el quinto día, cuando lo correcto era la publicación al día siguiente en este caso correspondía el día lunes 18 de setiembre, lo que ha recortado y vulnerado el derecho de mi representada de interponer formalmente el recurso de apelación, lo que acarrea la nulidad del proceso”.

Pero eso no es lo más grave. En la Declaración Jurada de Plantel Profesional Clave Propuesto para la Ejecución de la Obra el Consorcio Munich presenta dicho anexo, excluyendo dos columnas que se refiere a No. De Folio en la Oferta en ambos casos. Ya que en estas columnas se debe indicar el número de folio de la especialidad del profesional y en el segundo caso el número de folio de Tiempo de Experiencia Acreditada del profesional, “en otras palabras el Consorcio Munich ha eliminado estas dos columnas lo que implica la omisión de información en documentos de presentación obligatoria y/o evaluación de la oferta técnica, al misma que debió ser declarada como NO ADMITIDA.

En lo que corresponde a la experiencia profesional del ingeniero civil que debe ser residente de la obra se dice que el mismo tiene que ser “con experiencia acumulada mínima como ingeniero residente de obra y/o inspector de obra y/o jefe supervisor y/o supervisor de obra, de ocho años en ejecución de obras similares. El ingeniero Civil, asistente de residente de obra especialista en pavimentos con experiencia acumulada mínima como ingeniero residente de seis años años en ejecución de obras similares. Se considerará obra similar a construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o rehabilitación de obras de infraestructura vial urbanas y/o rurales a nivel de pavimento rígido y/o flexible”.

Y ahí también está el problema porque “se observa las constancias acreditando su experiencia, que ninguna de ellas acredita el término de A NIVEL DE PAVIMENTO RIGIDO y/o PAVIMENTO FLEXIBLE, razón por la cual no está cumplido de acuerdo a lo requerido en las bases”. Además “el ingeniero asistente de residente de obra presenta la misma forma que la anterior las constancias para acreditar su experiencia, ninguna de ellas el término de A NIVEL DE PAVIMEBTO RÍGIDO y/o PAVIMENTO FLEXIBLE, razón por la cual no está cumplido de acuerdo a lo requerido en las bases”.

En aquello de Experiencia en Obras Similares el Consorcio Munich presenta una relación de seis obras similares, de las cuales solo una obra acredita que es de pavimento flexible, por tanto con esta única obra el Consorcio Munich, no estaría cumpliendo con lo requerido en las bases”.

Todo esto conoce la alcaldesa Adela Jiménez porque oficialmente se le ha pedido “Declarar la nulidad de oficio del proceso”. Pero en lugar de hacerlo lo ha acelerado. Y en lugar de realizar una nueva convocatoria ha continuado con el favorecimiento a las dos empresas de Pucallpa que tienen a Alfredo Ly Sánchez como representante.

