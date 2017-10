A algunos no se les entiende

Escribe: Jorge Martín Carrillo Rojas.

Me cuesta creer que tras largos años de haber sufrido decepciones en relación a las hoy llamadas clasificatorias, antes eliminatorias, y tras haber logrado quedar en un quinto lugar que permite ir a un repechaje, ahora muchos le digan la vela verde a este grupo de jugadores que llevó a estar en boca de todos los comentaristas deportivos de este continente, expresando opiniones favorables a nuestros blanquirrojos.

Y claro, algunos me dirán, eres un conformista porque Perú debió haber ganado y clasificar directo. Si pues, yo como tú quería que nuestro seleccionado le ganara a Colombia y no seguir sufriendo. Pero para quienes somos apasionados por el fútbol, sabemos que a veces los resultados no se dan como uno quisiera. Además a esta altura y tras culminado el proceso clasificatorio muchos, como yo, y debo ser sincero, no imaginábamos que no íbamos a llegar a estar siquiera en el repechaje.

Luego de dos años de proceso clasificatorio que trajo consigo derrotas, empates y triunfos inimaginables, estamos aún con la posibilidad intacta de poder clasificar luego de 36 años a un mundial. Hemos vivido los últimos meses más intensos de nuestras vidas, ellos gracias a los triunfos y empates logrados por los nuestros.

Los de mi generación y algunos más pasaditos de años, hemos visto luego de varios lustros a hombres, mujeres, jóvenes y sobre todo a muchos niños con la camiseta rojiblanca. Si algo debemos agradecerles a Gareca y sus dirigidos es haber dejado los colores de los equipos locales, para ponernos los colores de nuestro sufrido país.

Nunca antes estuvimos tan atentos a un seleccionado de fútbol. Fue en las clasificatorias a Francia de 98 que Chile nos eliminó de la opción de repechaje por diferencia de goles. Esta vez nosotros nos tomamos la revancha y con ayuda de otros resultados logramos el quinto lugar dejando a los del sur eliminados.

Con la opción de repechaje han logrado su participación a una justa mundialista selecciones como Argentina y Chile, así que quienes ahora critican la opción de la llamada repesca deben darse cuenta que la posibilidad de que logremos volver a un mundial está ahí a 180 minutos de fútbol.

Nueva Zelanda nos espera este 6 de noviembre. Tendremos que dormir temprano para levantarnos a las 2 de la mañana y esperar un triunfo en calidad de visitante. Una semana después, el 14 de noviembre viviremos los 90 minutos más importantes de la historia del fútbol peruano de las últimas tres décadas y media.

A aquellos aguafiestas que han criticado las dos últimas caravanas en nuestra ciudad y en el país, les recomiendo que entre el 1 y 15 de noviembre se tomen la libertad de evitar las redes sociales y ver televisión. Quienes sufrimos por ver a nuestra selección en Rusia 2018 les agradeceremos, pues prefiero ver a niños, jóvenes y adultos abrigando la esperanza de ver a nuestra selección en un mundial, que tener a todo ese segmento de personas viviendo con frustramiento cinco años más. Arriba Perú y gracias muchachos por haber generado unión y mayor cariño a los colores rojiblanco.

