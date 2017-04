ZEGARRA Y SANTANA DEBEN SER DESTITUIDOS

Norma Rengifo:

Nosotros exhortamos a la alcaldesa de Maynas que destituya al Presidente del Directorio de Sedaloreto Carlos Zegarra y al Gerente General Jorge Luis Santana y si no lo hace consideramos que ella está avalando estos actos de corrupción, añadió la dirigente.

Norma Rengifo integrante del sindicato de Trabajadores de Sedaloreto, rechazan los argumentados presentados por el Presidente del Directorio de Sedaloreto Carlos Zegarra quien es acusado de actos de corrupción. “Para nosotros Zegarra y Santana son personas no gratas y seguiremos manteniendo nuestra posición de que saquen de la empresa a estos dos personajes envueltos en actos de corrupción”, declaró.

La dirigente señaló que hay un descontento y el clima laboral es malo, ya que sus compañeros están trabajando en sus áreas y al día siguiente son removidos, “Estos señores han venido a provocar un desorden y mandan como si estuviera en sus casas, a Jaime Flores le han retirado de Imagen Institucional y pusieron otra vez a Ventura. Todos los trabajadores que luchan por sus beneficios y denuncian actos de corrupción son enviados a la PETAR como castigo ya que les mandan allá a ver a las ranas y zancudos, eso es un abuso”, manifestó.

Aparte dijo que todos los beneficios der los trabajadores están siendo recortados, y lamenta que Carlos Zegarra no respete ni conozca el pacto colectivo y va en contra de nuestros derechos, no sabemos a dónde se va el dinero que no se paga a los trabajadores, qué se está haciendo y no entendemos porque siguen contratando a gente con precedentes judiciales y envueltos en escándalos, relató.

Rengifo lamentó que la fiscalía haya dado un acta de conformidad que todo está bien en la empresa de Sedaloreto.

Así mismo le parece algo inhumano y lamentable que la secretaria del sindicato Fredesvinda Aguilar no le quieren reconocer su beneficio de luto y sepelio por la pérdida de su querida madre, expresó

