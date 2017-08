Gerson Lecca:

Gerson Lecca señaló que sus dos participaciones en elecciones anteriores le han dejado grandes lecciones, por eso se prepara cada día para responder a la voluntad de los vecinos de su distrito.

En Belén hay mucho por hacer, pero hay obras como el hipermercado, puertos, turismo y seguridad, que tienen que ser asumidos por todas las autoridades en su conjunto. Indicó Gerson Lecca, pre candidato a la alcaldía de ese distrito por Mira MiLoreto, durante la entrevista en el set de ProyContra TV Matinal.

Mis dos participaciones en elecciones anteriores me han dejado grandes lecciones, por eso me preparo cada día para responder a la voluntad de los vecinos de mi distrito. Yo no quiero ser un alcalde más, yo quiero trascender y que me recuerden como la autoridad que hizo buen trabajo, señalo Lecca.

Porque soy nieto, hijo de beleninos y nacido en este distrito. Aquí vivo, por lo tanto sus problemas y necesidad me afectan directamente, por eso como profesional, quiero devolverle a Belén lo que Belén me ha dado, finalizó.

