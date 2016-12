Y fue internado en el penal

Iván Vásquez se entregó

1 of 5

Como se recuerda el Primer Juzgado Unipersonal Penal de Maynas sentenció a seis años de prisión efectiva contra la exautoridad y otros exfuncionarios del gobierno regional de Loreto.

Se entregó. Ayer en horas de la tarde el exgobernador regional de Loreto Iván Vásquez Valera se puso a derecho y se presentó ante el Primer Juzgado Unipersonal Penal de Maynas en el Poder Judicial, debido a que la exautoridad recibió este último martes, seis años de prisión efectiva por el delito de colusión y luego de abandonar la audiencia recibió orden de captura.

La exautoridad ratificó su inocencia y dijo que en Loreto se “canibalizó” la política y la amenaza mediática puede más que la justicia. Vázquez Valera fue llevado a la carceleta del Poder Judicial, para luego ser internado en el penal de Iquitos.

Vásquez Valera se presentó acompañado de su abogado Christian Matos Franco y llevando una maleta y aclaró que nunca se dio a la fuga y que está dando la cara. “Yo nunca me he fugado, estoy dando la cara desde que empezó esta guerra mediática. Si me retiré de la audiencia es porque no había una orden de detención, porque recién el día 29 se va terminar de leer la sentencia completa”, indicó.

Además dijo que todo es un show y por presión de algunos políticos y de sus adversarios es que se dio esa sentencia ya que lo quieren ver en la cárcel.

A las 5:55 de la tarde de ayer el expresidente regional fue llevado enmarrocado hasta el penal de San Jacinto (ex Guayabamba). Vásquez Valera tenía el rostro desencajado y sus familiares se mostraron muy tristes con la noticia.

Mientras tanto el juez, José Chumbe quien indicó que Iván Vásquez el día de la sentencia no estaba obligado a quedarse hasta el final pero que debió estar hasta el final de la lectura y cuando se determinó su sentencia de 6 años de prisión efectiva se dio la orden de captura.

“Al momento que pedí un receso de 15 minutos tuve que pensar bien en un ambiente solo y tomar conciencia de lo que iba a decidir y determiné los 6 años de prisión para el acusado de peculado por el tema del alcantarillado”, manifestó.

(Visited 448 times, 451 visits today)