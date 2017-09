VENDEDORES INVADEN PRIMERA CUADRA DE CALLE PABLO ROSSEL

Dejaron local del Agricobank

1 of 2

Los productores señalaron que ahora ya no pueden vender productos porque las vías parecen un mercado y congestionado.

El dirigente y varios vendedores del mercado ex Agricobank, demostraron su malestar porque algunos comerciantes sacaron a colocar sus productos en plena calle de la Pablo Rossel aduciendo que dentro del local no pueden vender porque no habría espacio.

Ante lo sucedido el dirigente y otros vendedores piden que la municipalidad de Maynas tome cartas en el asunto ya que la calle Pablo Rossel es considerada como zona restringida, EL dirigente espera que la autoridad municipal de pronta solución a este problema y que los comerciantes invasores despejen la vía.

Sin embargo los vendedores señalaron que ya no quieren vender adentro porque no ganan nada y que sus ventas están cayendo. Nosotros estamos saliendo porque adentro ya no hay espacio y su dejamos nuestros productos al siguiente día lo encontramos tirado. Tampoco estamos ganando como antes y es por eso que estamos afuera vendiendo. Manifestó una de las vendedoras.

(Visited 15 times, 15 visits today)