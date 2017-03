VECINOS BLOQUEARON CALLES

Exigen limpieza de alcantarillado

Estos vecinos dijeron que no despejarán la vía hasta que la empresa de Sedaloreto realice la limpieza de los buzones de la zona.

Los vecinos de las calles 16 de Julio con 11 de Febrero en el distrito de Belén cansados de que la empresa de Sedaloreto les viene mintiendo, decidieron bloquear estas vías para llamar la atención y ver si así les hacen caso con sus pedidos.

Uno de los vecinos de la zona manifestó que desde meses vienen solicitando el HIDRO JET para que desatoren el alcantarillado que está obstruido por mucho tiempo, pero hasta el día de hoy no les dan ninguna respuesta.

El fétido olor que emana de este buzón de la zona no les permite ingerir sus alimentos con tranquilidad, ni tampoco abrir sus negocios por que la clientela no quiere llegar al lugar por los malos olores. “Ya no sabemos qué hacer, los buzones están obstruidos y para nosotros es un dolor de cabeza debido a que emana malos olores y no podemos vivir tranquilos. Es por ello que hicimos esta protesta para que la empresa Sedaloreto nos haga caso y al fin nos apoye”, manifestó una vecina de la zona.

