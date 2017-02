Una mentirita más del gobernador

Operación del ferry:

Bastó una frase del representante del consorcio que operará el ferry en la ruta Iquitos-Santa Rosa, Martín Tafur Boullosa, para que las ansias de subirse al barco del gobernador de la región Loreto como protagonista del proyecto impulsado en el gobierno de Ollanta Humala y continuado por PPK se cayera: “El Gobierno Regional de Loreto no tiene nada que ver con este negocio”.

El gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez Celis, es el abanderado de la postverdad, aquella que hace de la mentira un intento de veracidad. La última campaña en la que está empeñado es en “apropiarse” del proyecto “Ferry” que llevará pasajeros por el Bajo Amazonas a bajo costo. Para eso usa a funcionarios del Gorel como la jefa de DIRCETURA, Carmen Rojas Aguilar o “trolls” y hasta personajes que han hecho de las redes sociales un medio de desinformación y que se alejan cada vez más del periodismo elemental. Uno de los penúltimos mensajes en redes de Carmen Rojas fue éste:

“#DIRCETURALORETO #DirecciónRegionaldeComercioExteriorTurismoyArtesanía

El operador del FERRY Consorcio Fluvial del Amazonas lanza su tarifa de precios desde Iquitos … DIRCETURA participando de esta campaña de promoción para informar a la población…El Ferry uniendo a los pueblos de la Amazonía. Pronto se estará comunicando los puntos de venta y cuando se empezará a vender los pasajes. Todos con un solo objetivo el desarrollo de la región Loreto. Por lanzamiento precios de infarto.. no tienes excusas , subete al FERRY”.

Casi en paralelo se mostró un tarifario que ha sido desmentido ya que no se ajustan a la verdad. Pero ha sido el mismo representante de la empresa que ganó la licitación para operar el ferry, Martín Tafur Boullosa, quien ha señalado enfáticamente que “el Gobierno regional de Loreto no tiene nada que ver en este proyecto, ya que fue una licitación internacional convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. Aunque agradeció que algunas autoridades muestren su entusiasmo por el proyecto, Tafur Boullosa ha indicado que este es un esfuerzo privado que ha recibido el respaldo financiero de la banca, pues de otra forma no se concretaba”.

Tafur Boullosa, en diversos medios de comunicación hizo una relación cronológica hasta llegar a febrero del 2017. Aseguró que el contrato firmado en agosto del 2016 con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que algunos pasajes serán subsidiados para favorecer a los pobladores porque el presidente Ollanta Humala se dio cuenta que la navegación fluvial es el principal medio de transporte en la región Loreto y se pretende que no se siga viajando en condiciones lamentables”.

A pesar de ello algunos periodistas insisten en la mentira. Como si conociera el tema el columnista del diario La República, Augusto Álvarez Rodrich, escribió sobre los colegas que están al servicio de la mentira: “Y usan a las redes sociales como los espacios que acompañan, de manera amañada, los mensajes estructurados por políticos mañosos. En el Perú, lo más emblemático de esta lacra son los llamados ‘fujitrolls’, cuyo accionar está directamente vinculado al partido para el cual funcionan y en el cual cobran”.

La directora de DIRCETURA se empeña en meterse donde no la invitan y en las redes sociales ha publicado hasta el tarifario (ver foto) que no es su competencia ni su función. Pero si hasta su jefe construye mentiras. Recuérdese su viaje a Estados Unidos como invitado especial para la juramentación de Donald Trump o el post que publicó señalando que los vuelos con tarifas especiales ha sido una gestión suya cuando no ha tenido nada que ver en ello.

Cabe recordar que, hace quince días exactamente, en una entrevista en ProyContra TV Mediodía, Leopoldo Ortiz y Bartolomé Tanchiva, dirigentes de la Federación de Trabajadores de Enapu Perú coincidieron en señalar que este proyecto del servicio de transporte fluvial en la modalidad del Ferry tuvo su origen en Enapu, donde hace unos años los expertos de la empresa lanzaron la propuesta a las instancias nacionales respectivas. “Este es un proyecto que nació en Enapu y no es idea o propuesta de ninguna autoridad regional como se está diciendo hasta ahora”. Manifestaron.

Además como conocedores del tema, nos informaron -cuando nadie hablaba del tema- que se venía implementando el área temporal para los pasajeros del Ferry y que en 7 u 8 meses se estaría concluyendo el ambiente definitivo, como la sala de chequeo y espera.

LA NOTA INICIAL Y OFICIAL DONDE EL GOBERNADOR MIENTE

EL FERRY LLEGÓ A SANTA ROSA

El Ferry ya está en suelo peruano, la moderna embarcación fluvial llegó a Isla Santa Rosa – Bajo Amazonas, y será cuestión de horas para tenerlo en la ciudad de Iquitos.

El Gobernador Regional de Loreto, Lic. Fernando Meléndez Celis, está impulsando la era de la conectividad en la región y el inicio de las operaciones del ferry para transporte de pasajeros por ser un paso de gran importancia para la era de la conectividad.

Como se recuerda Fernando Meléndez mencionó: “Facilitar las condiciones para mejorar su calidad de vida y crear oportunidades para que pueda construir una vida digna y decente. Esos beneficios, esas facilidades, esas oportunidades en nuestra región tiene mucho que ver con el transporte, con la conectividad, por eso en mi gestión de gobierno le está poniendo especial énfasis a este tema de integrar nuestros pueblos e integrarnos al resto del país”.

De acuerdo a las especificaciones del servicio, la ruta fluvial que recorrerá la moderna nave Mutawa 203 tendrá como puerto de origen la ciudad de Iquitos y como destino final la localidad de Santa Rosa en la triple frontera, teniendo como puntos intermedios las localidades de Indiana, Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa.

Esta moderna embarcación tiene 200 asientos que serán subsidiados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque la inclusión social es integrar al ciudadano al universo de beneficios y servicios que el desarrollo va produciendo.

