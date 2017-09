“Una huelga no es motivo para una censura”

Marilú Martens:

“Yo, personalmente, como profesora, he sido evaluada. Como directora, he evaluado […] Estoy segura que hay muchas buenas formas de implementar una evaluación, pero quiero que sepan que este instrumento ya se ha implementado a más de 32 mil docentes. No es algo nuevo”, añadió.

La ministra de Educación, Marilú Martens, reiteró que no tiene la intención de renunciar al cargo a pesar de la opinión de congresistas de la oposición y dijo que esperará los resultados de la interpelación que respondió este viernes durante más de 14 horas.

“Yo no me censuraría porque una huelga no es motivo de censura. Yo fui (al Congreso), expliqué cuál fue el manejo, que siempre se habló, siempre se dialogó y que se respetaron los principios institucionales”, dijo Martens en el programa de televisión “Agenda política”.

La titular del Minedu atribuyó la principal responsabilidad detrás de la protesta que duró unos 54 días en su sector al magisterio “totalmente dividido sin interlocutores válidos”.

Martens también defendió el sistema de evaluación del magisterio, uno de los principales motivos por el cual no se logró acuerdo alguno con los docentes que acataron la protesta a nivel nacional.

