TUBERÍA ESTÁ ROTA DESDE HACE 4 MESES

Agua se desperdicia en el Pasaje José Olaya

Los moradores del pasaje José Olaya señalaron que el desperdicio de agua potable está perjudicando su calle y convirtiéndola en un charco.

Los pobladores del Pasaje José Olaya, por la calle Túpac Amaru mostraron su malestar ya que hay un tubo de agua que viene causándole problemas ya que el agua no llega a una de las viviendas. Además manifestaron que desde hace varios meses vienen siendo perjudicados porque el tubo madre está dañando la calle y se ha convertido en un charco.

Una de las pobladoras indicó que ya no saben a dónde acudir ya que se fueron a Sedaloreto para presentar esta queja pero hasta ahora no les atienden. Los trabajadores de Sedaloreto no nos hacen caso y si viene solo observan que se desperdicia el agua pero después no hacen nada y este problema ya tiene cuatro meses.

Realmente ya no sé a dónde ir porque en Sedaloreto me paran peloteando y yo estoy siendo perjudicada porque no tengo agua y la obligación de esta empresa es arreglar este problema pero a ellos no les importa. Espero que alguna autoridad tome cartas en el asunto y solucione este problema que nos afecta a todos. Enfatizó una de las pobladoras afectadas.

